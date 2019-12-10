Оспаривание решения и обращение в ООН: что обсуждают после вынесения вердикта WADA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал задействовать все существующие правовые механизмы для защиты прав российских атлетов после решения WADA об отстранении России от крупных международных соревнований. В свою очередь, Фонд защиты прав спортсменов обвинил Всемирное антидопинговое агентство в дискриминации россиян и направил письмо в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию. Тем временем японские власти заявили, что муниципалитетам, которые примут нейтральных спортсменов, окажут такую же финансовую помощь, как и органам местного самоуправления, которые разместят другие сборные.

«Всё остальное второстепенно»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований, отметив, что существуют механизмы для защиты прав и интересов российских спортсменов, которые необходимо задействовать.

«Сейчас основная задача — заявить о нашем несогласии по тем параметрам, о которых говорил президент. Главное для нас — наши спортсмены и их интересы. Они должны поддерживать свою квалификацию и быть полноправными участниками международных соревнований, несмотря ни на что. Нельзя допустить, чтобы коллективная ответственность им в этом помешала. Всё остальное второстепенно», — заявил Песков.

Схожую позицию выразило большинство представителей российского спорта, выступивших за подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Фонд защиты прав спортсменов обратился за помощью в ООН. На имя Генерального секретаря Антониу Гутерреша было отправлено письмо с просьбой создать комиссию по расследованию правомерности решения WADA.

Также по теме «Наказание без доказательств становится новым стандартом»: Поздняков о санкциях WADA и позиции ОКР Исполком WADA отстранил российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, однако отчёт организации не содержит...

По мнению директора фонда Ивана Мельникова, наказание в отношении всей сборной России нарушает международную конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации.

«В письме мы просим Генсекретаря вмешаться в ситуацию и защитить права российских спортсменов, ставших заложниками политически мотивированного решения WADA, принятого в одностороннем порядке», — цитирует Мельникова ТАСС.

Ещё одним пунктом решения WADA стал четырёхлетний запрет на проведение крупных спортивных турниров на территории страны. Власти российских городов, в которых уже запланированы первенства планеты, выразили надежду, что соревнования состоятся, несмотря на санкции. Так, в 2022 году в Красноярске должен пройти чемпионат мира по спортивной борьбе, а также матчи чемпионата мира по волейболу.

«У нас были планы по насыщению объектов зимней Универсиады крупными спортивными мероприятиям. Сейчас через российские спортивные организации общаемся с международными федерациями, и отношение к нам самое позитивное. Мы надеемся, что право воспользоваться юридическими и другими регламентами по оставлению этих соревнований в Красноярске у них есть», — заявил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Схожая ситуация и в Новосибирске, в котором должно пройти первенство планеты по волейболу и молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года. При этом глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор подтвердил, что запрет не распространяется на молодёжные и юниорские турниры подобного уровня.

«Атлеты примут участие в Играх в соответствии с антидопинговыми регламентами»

Многие спортивные организации уже выразили готовность следовать новым рекомендациям WADA в отношении сборной России. Так, глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что поддерживает данное решение, однако отказался комментировать ситуацию вокруг допуска россиян до Паралимпиады в Токио. Он отметил, что сначала необходимо дождаться решения суда по апелляции — в том случае, если она будет подана.

Схожую позицию выразили и в Международной федерации лыжного спорта (FIS). В организации подчеркнули, что в ближайшее время на территории России не было запланировано ни одного чемпионата мира под её эгидой, однако Россия претендует на проведение первенства планеты по фристайлу и сноуборду в 2025 году.

«Что касается участия российских спортсменов и официальных лиц в чемпионатах мира под эгидой FIS, то федерация будет руководствоваться критериями допуска и отстранения, установленными в решении WADA, как только оно вступит в силу. Эти критерии будут применяться к чемпионатам мира 2021 и 2023 годов, которые входят в четырёхлетний период несоответствия», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Представители Международной федерации тенниса (ITF) сообщили, что на данный момент информация о нарушениях антидопинговых правил со стороны россиян к ним не поступала.

Также по теме «За свой флаг нужно биться до конца»: как российские спортсмены отреагировали на санкции WADA Сборная России по боксу не намерена выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Об этом заявил главный...

Кроме того, в организации добавили, что в связи с санкциями российские теннисисты будут проходить процедуру допинг-тестирования за рубежом.

«В теннисе нулевая терпимость к допингу. Все игроки, участвующие в турнирах Большого шлема, ITF, WTA и ATP, подпадают под действие одобренной WADA теннисной антидопинговой программы (TADP). Комплексная программа включает в себя биологические паспорта спортсменов, тестирование во время соревнований и во внесоревновательный период. Российские игроки будут проходить тестирование в рамках TADP за пределами страны», — добавили в ITF.

На данный момент неизвестно, будут ли санкции WADA распространяться на атлетов, ранее замешанных в допинговых скандалах, но уже отбывших наказание. По словам Тейлора, решение по данному вопросу будет принято позднее.

Российской стороне отведён 21 день на подачу апелляции. Вне зависимости от решения наблюдательного совета РУСАДА многие федерации заверили, что спортсмены продолжают подготовку к предстоящей Олимпиаде в Токио.

В свою очередь, Япония также готовится к приезду россиян. Член палаты советников страны Сейко Хашимото заявила, что муниципалитетам, выразившим желание разместить у себя нейтральных спортсменов, государство окажет такую же финансовую помощь, как и тем, кто примет другие сборные. На данный момент на это предложение откликнулись власти восьми регионов.

Комментируя решение WADA, председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори выразил надежду, что соревнованиям удастся избежать допинговых скандалов, а все спортсмены вне зависимости от их национальной принадлежности будут придерживаться принципов честной борьбы.

«Мы надеемся, что атлеты из всех команд, а также национальные олимпийские и паралимпийские комитеты будут принимать участие в Играх в соответствии со всеми антидопинговыми регламентами. Оргкомитет продолжит работу со всеми соответствующими организациями в интересах полного выполнения необходимых мер», — говорится в заявлении.