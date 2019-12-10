Ефимова считает политизированным решение WADA по России

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ро России носит политический характер.

«Соглашусь, этот вердикт кажется мне политизированным. Как можно отстранять всех? Накажите тех, кто был виноват. Тех, кто замешан в этой ситуации с РУСАДА и WADA, спортсменов, причастных к нарушению антидопинговых правил. Надо дисквалифицировать по факту, а не лишать всех возможности защищать честь своей страны. Это какие-то политические игры», — заявила Ефимова RT.

Ранее она призналась, что не предполагала, что санкции WADA в отношении России будут настолько жёсткими.