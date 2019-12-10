Ефимова считает политизированным решение WADA по России

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ро России носит политический характер.
Ефимова считает политизированным решение WADA по России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Соглашусь, этот вердикт кажется мне политизированным. Как можно отстранять всех? Накажите тех, кто был виноват. Тех, кто замешан в этой ситуации с РУСАДА и WADA, спортсменов, причастных к нарушению антидопинговых правил. Надо дисквалифицировать по факту, а не лишать всех возможности защищать честь своей страны. Это какие-то политические игры», — заявила Ефимова RT.

Ранее она призналась, что не предполагала, что санкции WADA в отношении России будут настолько жёсткими.

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