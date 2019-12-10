Ефимова о санкциях WADA: не предполагала, что будет настолько жёстко

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Ефимова о санкциях WADA: не предполагала, что будет настолько жёстко
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«С каждым годом всё становилось хуже и хуже. На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане вся страна была лишена права выступать под своим флагом. Сейчас происходит почти то же самое, только всё ещё сложнее. На этот раз санкции рассчитаны на четыре года и касаются всех международных турниров. Необходимо думать, что и как делать, как отбираться на соревнования. Не могу сказать, что это стало для меня неожиданностью, но не предполагала, что будет настолько жёстко», — заявила Ефимова RT.

Ранее сообщалось, что исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры.

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