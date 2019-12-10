ITF не получала от WADA информацию по российским теннисистам

Международная федерация тенниса (ITF) не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) информации о манипуляциях с данными российских теннисистов в базе московской лаборатории.

По словам представителя пресс-службы ITF, слова которого приводит ТАСС, организация не получала от WADA каких либо данных о манипуляциях с пробами российских теннисистов.

В ITF также подчеркнули, что российские теннисисты также не упоминались в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

«Решение WADA может быть обжаловано. По этой причине мы не будем давать комментарии, пока этот процесс не достигнет окончательного завершения», — заключили в организации.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано допустить российских спортсменов к участию в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что, по мнению экс-главы WADA Паунда, России нет смысла обжаловать санкции WADA в CAS.