Глава World Athletics не исключил, что российским легкоатлетам не дадут нейтральный статус

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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ не исключил, что российским атлетам могут не предоставить возможность выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Токио.
Глава World Athletics не исключил, что российским легкоатлетам не дадут нейтральный статус
  • Reuters

«Пока мы не будем полностью уверены в системе, пока не сможем ей полностью доверять, я не буду рисковать карьерами чистых спортсменов, посвятивших как минимум половину жизни спорту», — приводит слова Коэ Inside The Games.

Он отметил, что полное отстранение российских спортсменов в реальном мире не видится возможным.

«Именно поэтому мы и вводим статус нейтрального спортсмена. Мы не хотим запрещать атлетам соревноваться. Нам удалось создать систему, которая хорошо работает. Но очевидно, что обвинения в адрес ВФЛА достаточно серьёзные, чтобы приостановить данный процесс», — добавил глава World Athletics.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Шляхтин.

В свою очередь, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее в ВФЛА сообщили, что ещё не согласовали дорожную карту с РУСАДА.

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