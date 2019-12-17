Глава World Athletics не исключил, что российским легкоатлетам не дадут нейтральный статус

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ не исключил, что российским атлетам могут не предоставить возможность выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Токио.

«Пока мы не будем полностью уверены в системе, пока не сможем ей полностью доверять, я не буду рисковать карьерами чистых спортсменов, посвятивших как минимум половину жизни спорту», — приводит слова Коэ Inside The Games.

Он отметил, что полное отстранение российских спортсменов в реальном мире не видится возможным.

«Именно поэтому мы и вводим статус нейтрального спортсмена. Мы не хотим запрещать атлетам соревноваться. Нам удалось создать систему, которая хорошо работает. Но очевидно, что обвинения в адрес ВФЛА достаточно серьёзные, чтобы приостановить данный процесс», — добавил глава World Athletics.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Шляхтин.

В свою очередь, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее в ВФЛА сообщили, что ещё не согласовали дорожную карту с РУСАДА.