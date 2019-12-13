В ВФЛА сообщили, что ещё не согласовали дорожную карту с РУСАДА
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- РИА Новости
«В последнюю неделю мы выполнили все рекомендации, за исключением согласования дорожной карты с РУСАДА», — цитирует Тарасенко ТАСС.
По словам Тарасенко, ей уже удалось провести встречу с руководством РУСАДА, а сама дорожная карта была предоставлена вовремя.
«Понимание есть, в настоящее время проходит согласование», — добавила Тарасенко.
22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко и на следующий день подал заявление об отставке.
World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Лысенко.
Ранее сообщалось, что ВФЛА отчиталась перед комиссией Минспорта.