В ВФЛА сообщили, что ещё не согласовали дорожную карту с РУСАДА

Исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко заявила, что организация ещё не согласовала дорожную карту по выходу из кризиса с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«В последнюю неделю мы выполнили все рекомендации, за исключением согласования дорожной карты с РУСАДА», — цитирует Тарасенко ТАСС.

По словам Тарасенко, ей уже удалось провести встречу с руководством РУСАДА, а сама дорожная карта была предоставлена вовремя.

«Понимание есть, в настоящее время проходит согласование», — добавила Тарасенко.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко и на следующий день подал заявление об отставке.

World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Лысенко.

Ранее сообщалось, что ВФЛА отчиталась перед комиссией Минспорта.