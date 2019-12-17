Глава ФВСР о Закарине: жаль, что наши спортсмены вынуждены задумываться о смене гражданства

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов прокомментировал слова Ильнура Закарина, заявившего, что рассмотрит вариант смены спортивного гражданства из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мне жаль, что наши спортсмены вынуждены вообще о таком задумываться. К сожалению, ситуация с отстранениями стала для нас уже привычной, и от спортсмена тут мало что зависит. Спортивный век короток, и все это осознают, прекрасно понимают. Это тяжёлая ситуация для всех нас, но как человек, как бывший спортсмен я понимаю, как себя сейчас чувствуют наши спортсмены, которые вынуждены бороться за своё будущее», — приводит слова Екимова РИА Новости.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что Закарин допустил возможность смены спортивного гражданства из-за санкций WADA.