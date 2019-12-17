Велогонщик Закарин допускает возможность смены спортивного гражданства из-за санкций WADA

Короткая ссылка
Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что допускает возможность смены спортивного гражданства, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России вступят в силу.
Велогонщик Закарин допускает возможность смены спортивного гражданства из-за санкций WADA
  • Reuters

«Я хотел бы соревноваться под любым флагом. Если Россию не допустят, но я смогу выступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно для меня. У меня была идея сменить гражданство. Это возможно, но я не уверен, мне придётся подумать об этом», — приводит слова Закарина Cycling News.

30-летний россиянин не сумел выступить на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро из-за разгоревшегося допинг-скандала вокруг российского спорта.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее глава World Athletics не исключил, что российским легкоатлетам не дадут нейтральный статус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить