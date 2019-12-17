Велогонщик Закарин допускает возможность смены спортивного гражданства из-за санкций WADA

Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что допускает возможность смены спортивного гражданства, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России вступят в силу.

«Я хотел бы соревноваться под любым флагом. Если Россию не допустят, но я смогу выступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно для меня. У меня была идея сменить гражданство. Это возможно, но я не уверен, мне придётся подумать об этом», — приводит слова Закарина Cycling News.

30-летний россиянин не сумел выступить на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро из-за разгоревшегося допинг-скандала вокруг российского спорта.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее глава World Athletics не исключил, что российским легкоатлетам не дадут нейтральный статус.