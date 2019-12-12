«С нашей страной ведут борьбу»: Скобрев о действиях WADA, чувствах спортсменов и нейтральном статусе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), исполком которого отстранил российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года, применяет двойные стандарты. Об этом в интервью RT заявил чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев. Он отметил, что организация, которая должна защищать атлетов, по факту не оказывает никакой помощи. По мнению Скобрева, подавляющее большинство спортсменов из России «чистые».

9 декабря исполком WADA принял рекомендацию комитета по соответствию лишить Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях сроком на четыре года. По мнению чемпиона мира по конькобежному спорту Ивана Скобрева, принимая такие решения, организация использует двойные стандарты.

«С одной стороны, WADA защищает спортсменов. Но как их защищают? Допуск на прошедшие Олимпийские игры в Южной Корее некоторые наши атлеты получили только за несколько дней или даже часов до начала соревнований. Каким бы ни был сильным спортсмен, как он может жить в таком стрессе, не понимая, разрешат ему выступать или нет? Какую помощь WADA оказывает?», — заявил Скобрев.

Говоря о решениях Всемирного антидопингового агентства, конькобежец также вспомнил и собственную дисквалификацию 2017 года.

«Даже если говорить об обвинениях в мою сторону, то я лет двадцать выступал на соревнованиях, тренировался у самых разных специалистов, в том числе у американских, итальянских и голландских, и все мои допинг-пробы были в основном взяты заграницей. И всё равно нашёлся какой-то неадекватный Родченков со своим списком, который решил, что я вхожу в группу сомнительных атлетов из России. Это неприятная история, и таких у нас много», — отметил он.

Спортсмен также заявил, что из-за решений WADA атлеты сталкиваются с давлением, которое мешает им тренироваться и готовиться к соревнованиям.

«Ни я, ни наши спортивные руководители не отрицают, что какие-то манипуляции проводились. Но нельзя всех чесать под одну гребёнку и создавать условия такого напряжения, когда спортсмен должен готовиться, должен думать о том, как улучшить свои показатели, а вместо этого ему приходится размышлять о том, какое будет следующее слушание и что на нём сказать. При этом кроме правды говорить в принципе и нечего, потому что она зафиксирована в протоколах, которые мы сдаём с допинг-тестами заграницей. Это, конечно, безумие. Если у WADA есть желание реально помочь спортсменам, так помогите, а не мешайте ребятам готовиться к Играм и создавать реальную конкуренцию», — добавил он.

Скобрев подчеркнул, что отстранение российских спортсменов сыграет на руку иностранным атлетам, так как конкурентов у них станет меньше.

«Очевидно, что зарубежные спортсмены не будут переживать из-за то, что уберут дополнительных конкурентов. Но наш спорт очень потеряет от того, что лучшие силы не поедут на Олимпийские игры. Возникает вопрос, ехать под нейтральным флагом или нет. Но для меня даже такой вопрос не стоит, потому что для большинства спортсменов участие в Олимпийских играх — это главное событие в жизни», — рассказал конькобежец.

По его словам, решение Всемирного антидопингового агентства может сломать судьбы целого поколения атлетов.

Скобрев о решении WADA: «Пахнет геноцидом»

«У кого-то получается два-три раза отобраться и выступить на Олимпиаде. Я ездил на Игры трижды, но выступил здорово только в 2010-м. И это только по-сумасшедшему талантливые спортсмены могут держать высокий уровень на протяжении долгих лет. Но для большинства из нас, повторюсь, Олимпиада бывает раз в жизни, раз в карьере, и ломать эти судьбы и вообще целое поколение спортсменов, а потом и тех ребят, которые смотрели бы на этих атлетов у экранов телевизоров, это даже не то что негуманно, это пахнет геноцидом», — добавил он.

Рассуждая о перспективах сборной России, Иван Скобрев признал, что выступление в нейтральном статусе наложит отпечаток на репутацию россиян.

«Я уверен, что любовь болельщиков из России, которые приедут поддержать ребят, не окажется слабее, но спортсмены всё равно видят, как на них оглядываются другие атлеты. Как будто на тебе своеобразное пятно. Ты не как все, с символикой, а как нейтральный спортсмен. Нейтральный от чего? Нейтральный почему? Нейтральный зачем? Конечно, такие вопросы будут у ребят возникать. Но я желаю им, чтобы они, наоборот, набрались терпения, злости, и если получится выступить на Олимпиаде, выложились ещё больше», — заявил он.

«Я не очень разбираюсь в юридической составляющей этого вопроса. Здесь специально обученные люди должны разбираться, что легитимно, а что нет, ведь сама ситуация абсурдна. Столько было времени, чтобы всё это решить, чтобы дать ребятам возможность протестироваться. Более того, уверен, что большинство из них тестировалось заграницей, чтобы исключить все эти недопонимания между нашими спортсменами и WADA», — заявил он.

Скобрев обратил внимание, что поскольку проблеме не уделяют должного внимания, теряется слишком много времени.

«Но всё равно мы дожидаемся точки невозврата, когда уже и оспорить времени толком не остаётся, и загнать спортсменов в угол тоже возможности нет. Понятно, что страдает репутация страны и спорта, но в первую очередь страдают судьбы ребят, которые всю жизнь положили на то, чтобы добиваться результатов, и сейчас не знают, каких решений им ждать», — добавил он.

Конькобежец не сомневается, что большинство российских атлетов — «чистые».

«WADA вместо помощи прививает ненависть к этой организации и к нашей стране в целом. Возможно, это как-то объединит нас, и тем атлетам, которые будут допущены к участию в соревнованиях, только придаст дополнительных сил. Я уверен, что девяносто с лишним процентов спортсменов из нашей страны «чистые». Доказанные случаи манипуляций с допингом ещё не говорят о том, что это было системно, что происходило с каждым, и тем более, когда ещё ничего не доказано. Поэтому понятно, что ведётся какая-то борьба по отношению к нашей стране в том числе и с политического курса, и для этого, помимо прочего, используется и спорт», — добавил он.

Спортсмен также подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики.

«Мне хочется надеяться на мир во всём мире и, тем более, на мир в спорте. Чтобы все те, кто невиновен, доказали свою невиновность. Ну а те, кто виноваты, должны быть наказаны, эти случаи должны разобрать, чтобы такие ошибки не допускали не только наши ребята, но и атлеты по всему миру. Спорт выше этого, и мне не хочется думать о том, что с подобными проблемами могут столкнуться мои дети, которые также занимаются спортом. При любой возможности повторяю, что он должен оставаться вне политики, чтобы основные принципы были «Быстрее, выше, сильнее», — отметил спортсмен.

Скобрев о результатах допинг-тестов

В заключение Скобрев заявил, что следствие должно обязательно найти виноватых в уже доказанных случаях нарушений антидопингового законодательства.

«Мне трудно назвать виновных. В этом должно разбираться следствие и те компетентные органы, которые ведут расследование в отношении случаев, которые были доказаны. Но в этом точно не виноваты наши спортсмены, если они сознательно не принимали запрещённые препараты», — пояснил он.