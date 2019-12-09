Родченков: ложь и фальсификации наказаны в полной мере

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Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков признался, что давно ждал введения санкций против российского спорта.
Родченков: ложь и фальсификации наказаны в полной мере
  • РИА Новости

«Мошенничество, ложь и фальсификации невообразимых масштабов были наказаны в полной мере. Но это ещё не всё. Те, кто занимался коррупцией в лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике, лыжах, биатлоне и бобслее, должны быть наказаны задним числом. Результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи должны быть пересмотрены с учётом новых знаний, доступных сегодня», — говорится в заявлении Родченкова, которое выложил в своём Twitter журналист The Times Мартин Циглер.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что перенести международные хоккейные турниры из России невозможно, несмотря на решение исполкома WADA.

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