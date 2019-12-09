Родченков: ложь и фальсификации наказаны в полной мере

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков признался, что давно ждал введения санкций против российского спорта.

«Мошенничество, ложь и фальсификации невообразимых масштабов были наказаны в полной мере. Но это ещё не всё. Те, кто занимался коррупцией в лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике, лыжах, биатлоне и бобслее, должны быть наказаны задним числом. Результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи должны быть пересмотрены с учётом новых знаний, доступных сегодня», — говорится в заявлении Родченкова, которое выложил в своём Twitter журналист The Times Мартин Циглер.

Russia has "dug its own grave" - "how can any athlete credibly prove their innocence?" says doping system's architect Grigory Rodchenkov pic.twitter.com/6iazbJeT9C — Martyn Ziegler (@martynziegler) December 9, 2019

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что перенести международные хоккейные турниры из России невозможно, несмотря на решение исполкома WADA.