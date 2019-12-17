В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб московской лаборатории
- РИА Новости
«Процесс ещё идёт, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА. Мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.
Она отметила, что не может сказать, входят ли эти 15 дел в список тех, которых нет в данных переданной Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базы.
«Когда будет вынесено решение? Количество дней или недель не назову, потому что у нас есть очередь дел. И полученные из WADA дела просто ждут своей очереди», — добавила заместитель гендиректора РУСАДА.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Ранее в WADA высказали мнение, что рассмотрение апелляции России в CAS завершится весной 2020 года.