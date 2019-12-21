СК: Родченков передал WADA альтернативный экземпляр архива московской лаборатории

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Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что СК располагает информацией, согласно которой бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) альтернативный экземпляр архива лаборатории.
СК: Родченков передал WADA альтернативный экземпляр архива московской лаборатории
  • © Михаил Сербин
  • РИА Новости

«СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории», — цитирует Петренко ТАСС.

При этом она отметила, что происхождение архива, а также подлинность его данных не установлена.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее WADA назвало страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще, чем Россия.

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