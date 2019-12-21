СК: Родченков передал WADA альтернативный экземпляр архива московской лаборатории
- © Михаил Сербин
- РИА Новости
«СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории», — цитирует Петренко ТАСС.
При этом она отметила, что происхождение архива, а также подлинность его данных не установлена.
9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.
19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее WADA назвало страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще, чем Россия.