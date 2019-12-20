WADA назвало страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще, чем Россия

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год.

Согласно опубликованным данным, общее число нарушений возросло до 1804 по сравнению с 1595 в 2016 году, однако эта цифра меньше показателей 2015 года (1929).

Видом спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил стал бодибилдинг — 266 случаев (22%). Второе место у лёгкой атлетики — 242 (20%). Тройку замыкает велоспорт — 218 (18%).

Первое место среди стран по числу нарушений занимает Италия — 171, во Франции зафиксировано 128 случаев, в США — 103. Россия в данном списке лишь пятая, с 82 нарушениями, что меньше, чем у занимающей четвёртое место Бразилии (84).

Ранее сообщалось, что CAS сможет начать рассмотрение дела WADA и РУСАДА в любое время.