«Будем решать вопрос в юридической плоскости»: набсовет РУСАДА рекомендовал оспорить вердикт WADA в суде

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал руководству организации оспорить санкции WADA в отношении России в Спортивном арбитражном суде. Данное решение поддержали пять из семи участников заседания. По мнению главы набсовета Александра Ивлева, российская сторона располагает серьёзной аргументацией в деле против Всемирного антидопингового агентства.

Наблюдательный совет РУСАДА не согласился с вердиктом Всемирного антидопингового агентства в отношении России. Такое решение было принято пятью из семи участников заседания организации. По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, от голосования воздержались руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

«В рамках дискуссии мы приняли решение не соглашаться с вердиктом WADA. Данная рекомендация будет представлена общему собранию членов РУСАДА, после чего письмо несогласия от имени генерального директора Юрия Гануса будет передано в WADA. Это должно произойти в течение 10—15 дней», — заявил председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.

Руководители Российского антидопингового агентства отказались комментировать решение наблюдательного совета, однако Ивлев предположил, что Юрий Ганус и Маргарита Пахноцкая последуют данной рекомендации. Он не стал раскрывать подробности предшествовавшего голосованию обсуждения, однако подчеркнул, что российская сторона не согласна сразу с несколькими пунктами выводов WADA. В частности, речь идёт о работе технических экспертов, на основании выводов которых был вынесен вердикт, а также применении коллективного наказания по отношению к чистым спортсменам.

«К сожалению, наши позиции в диалоге с WADA не совпали, будем решать вопрос в юридической плоскости. Мы не будем делать прогнозы, но считаем, что наши аргументы достаточно сильны. Что касается возможного противодействия с их стороны, то мы находимся в постоянном диалоге с ведущими международными организациями. Да, существуют противоречия, однако Россия является неотъемлемой частью мировой культуры, и я надеюсь, что она останется в системе спорта», — подчеркнул Ивлев.

В целом глава набсовета положительно оценил действия РУСАДА в последнее время, что также было отмечено в докладе комитета по соответствию WADA.

«Агентство значительно изменило свою работу, поменялся состав наблюдательного совета, теперь мы действуем более открыто. Цифры говорят сами за себя. Что касается защиты чистых спортсменов, то РУСАДА полностью выполняет свои функции, взаимодействует с федерациями, международными организациями, проводит образовательные программы», — добавил Ивлев.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия в связи с нарушениями, выявленными при передаче данных московской антидопинговой лаборатории. Россию отстранили от участия в крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, а также лишили права проведения международных турниров на своей территории. На обжалование вердикта был выделен 21 день.

В качестве третьей стороны к процессу могут присоединиться Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, а также частные лица, подпавшие под санкции. По словам главы ПКР Владимира Лукина, организация примет решение об участии в деле сразу после того, как получит письмо от наблюдательного совета.

«Но я считаю, что у нас нет оснований не доверять наблюдательному совету, к его рекомендациям мы будем внимательным образом прислушиваться», — цитирует Лукина ТАСС.

Однако ещё одним препятствием для положительного исхода дела в CAS могут стать нарушения, выявленные отделом расследования WADA. Его руководитель Гюнтер Юнгер заявил, что агентство может инициировать повторное рассмотрение дел российских спортсменов, оправданных полностью или частично в феврале 2018 года. По его словам, в ходе проверки было выяснено, что Евгений Кудрявцев, один из ключевых свидетелей защиты, якобы замешан в фальсификации документов, подтверждающих причастность Григория Родченкова к махинациям в московской лаборатории.

В то же время спортивный юрист Артём Пацев отметил, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований, так как правила арбитражного суда не предусматривают возможности пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Юнгеру стоило бы перечитать правила и решения CAS. Показаниям, как он считает, главного свидетеля там уделяется так мало внимания, что даже смешно говорить о них как о вновь открывшемся обстоятельстве для главных дел», — приводит слова Пацева РИА Новости.