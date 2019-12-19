Набсовет РУСАДА выразил несогласие с коллективным наказанием российских спортсменов

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выразил несогласие с коллективным наказанием российских спортсменов, которое предполагает санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Существуют различные позиции экспертов — и непонятно, где происходят несостыковки. Коллективное наказание неприменимо к чистым спортсменам. Решение исполкома WADA — это комплекс вещей, мы посмотрели их комплексно, и ряд вопросов вызвал у нас сомнение», — приводит РИА Новости слова председателя набсовета РУСАДА Александра Ивлева.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее президент России Владимир Путин высказался против коллективного наказания спортсменов за допинг.