Глава ПКР Лукин прокомментировал решение РУСАДА оспорить санкции WADA
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- РИА Новости
«Я ещё не знаком с текстом решения наблюдательного совета. Как только мы получим рекомендации, мы их обсудим, сформулируем позицию и после сопоставим её с позицией Олимпийского комитета России. А уже после попробуем сформулировать общую точку зрения. Но моё личное мнение заключается в том, что у меня нет оснований не доверять наблюдательному совету, к его рекомендациям мы будем внимательным образом прислушиваться», — приводит слова Лукина ТАСС.
9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.
19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.
Ранее сообщалось, что Исинбаева и Хрычиков воздержались при голосовании набсовета РУСАДА по санкциям WADA.