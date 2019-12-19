Глава ПКР Лукин прокомментировал решение РУСАДА оспорить санкции WADA

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин прокомментировал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обжаловать санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Я ещё не знаком с текстом решения наблюдательного совета. Как только мы получим рекомендации, мы их обсудим, сформулируем позицию и после сопоставим её с позицией Олимпийского комитета России. А уже после попробуем сформулировать общую точку зрения. Но моё личное мнение заключается в том, что у меня нет оснований не доверять наблюдательному совету, к его рекомендациям мы будем внимательным образом прислушиваться», — приводит слова Лукина ТАСС.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что Исинбаева и Хрычиков воздержались при голосовании набсовета РУСАДА по санкциям WADA.