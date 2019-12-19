Исинбаева и Хрычиков воздержались при голосовании набсовета РУСАДА по санкциям WADA

Двое членов наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) воздержались при голосовании по вопросу обжалования санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА поддержали несогласие с санкциями WADA в отношении российского спорта. Воздержались двое — Елена Исинбаева и Сергей Хрычиков.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее сообщалось, что руководство РУСАДА не будет комментировать решение набсовета по санкциям WADA.