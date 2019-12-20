«Другого выхода у нас нет»: в России положительно оценили рекомендацию набсовета РУСАДА оспорить вердикт WADA

Решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подать апелляцию на вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA) является взвешенным и мотивированным. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Основываясь на предыдущем опыте, депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что российская сторона может рассчитывать на положительный исход дела, а президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подчеркнула, что страна должна отстаивать права чистых спортсменов.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства рекомендовал руководству организации не соглашаться с вердиктом Всемирного антидопингового агентства и обжаловать его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). В стране положительно оценили данное решение. По мнению специалистов, российской стороне необходимо во что бы то ни стало отстаивать права чистых атлетов.

Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал данную рекомендацию, а президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предположил, что совет учредителей РУСАДА поддержит инициативу набсовета.

«Наблюдательный совет — орган независимый, в его состав входят уважаемые компетентные коллеги, которые приняли сегодня взвешенное, обоснованное и мотивированное решение. И у нас нет оснований с ним не согласиться. По сути, для общего собрания членов РУСАДА рекомендация набсовета носит такой же характер, как для WADA — комитета по соответствию», — объяснил Поздняков.

ОКР в качестве одного из учредителей РУСАДА рассмотрит рекомендации наблюдательного совета 24 декабря. Кроме того, организация совместно с Паралимпийским комитетом России (ПКР) определит состав экспертов, которые будут представлять интересы страны в суде.

По мнению бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, депутата Госдумы Николая Валуева, решение WADA является несправедливым, так как российская сторона выполнила все требования для восстановления своего статуса.

«Изначально было ясно, что нужно подавать апелляцию в CAS. Верю, что по каким-то пунктам сможем отстоять (свою правоту. — RT). Чистые спортсмены должны ехать на Олимпиаду невзирая на всё и не попадать ни под какие санкции», — приводит слова Валуева РИА Новости.

Схожую позицию выразила и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова. Она подчеркнула, что процесс обжалования не должен затягиваться, так как, если суд будет проигран, срок отстранения будет отсчитываться с момента вынесения вердикта.

«Надо сосредоточиться на некоторых пунктах, в частности на правах спортсменов и национальном флаге. Для меня лично остальное второстепенно. Атлеты не хотят выступать в нейтральном статусе. У нас есть опыт, когда юристы отстояли и представителей сборной, и медали Олимпиады в Сочи. Памятуя об этом, оцениваю шансы выиграть суд как хорошие», — предположила Журова.

«Нужно бороться, отстаивать свои права в международных спортивных инстанциях. Голоса в поддержку России всё чаще звучат и в международном сообществе, поскольку наша страна всегда являлась членом мировой спортивной семьи», — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярёва.

В свою очередь, член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв заявил, что решение WADA носит политический характер, в связи с чем России необходимо его оспорить.

«Если у нас допинг, давайте решать эту проблему. Но если здесь замешана политика и интересы других национальных агентств… то эти вещи надо разделять. Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских атлетов в судах», — сказал Свищёв.

С его мнением осталась солидарна президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. Она привела слова главы МОК Томаса Баха, который заявлял о недопустимости смешивания спорта и политики.

«Ряд обвинений в адрес российского спорта действительно были справедливы — у нас есть грязные хвосты, за которые нужно держать ответ. Но чистые спортсмены не могут отвечать за грехи тех, кто их совершил, они должны иметь право выступать на Олимпийских играх под своим флагом и со своим гимном. Поэтому решение РУСАДА идти через суды — единственно верное. Другого выхода у нас нет», — уверена Винер-Усманова.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал решение наблюдательного совета объяснимым. По его мнению, санкции WADA противоречат Олимпийской хартии.

«Надеюсь на здравый смысл судей, которые будут рассматривать этот вопрос в CAS. На то, что они объективно оценят ситуацию в российском спорте. Не должны страдать спортсмены, которые не имеют отношения к событиям тех лет, многие из них тогда ещё даже не начали профессиональную карьеру», — подчеркнул функционер.

В то же время многие специалисты предпочли не давать прогнозов относительно возможного исхода судебного процесса.

«Понятное дело, что мы не должны были соглашаться с санкциями WADA, это абсолютно правильное решение. Нужно бороться за спортсменов до конца, не опуская рук», — сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Руководство РУСАДА рассмотрит рекомендацию наблюдательного совета в течение 10—15 дней. В случае согласия письмо от имени генерального директора Юрия Гануса будет направлено в WADA, а затем в CAS.