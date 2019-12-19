Колобков назвал правильной рекомендацию набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA
- РИА Новости
«На мой взгляд, это правильно», — приводит слова Колобкова ТАСС.
9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.
19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.
Ранее сообщалось, что руководство РУСАДА не будет комментировать решение набсовета по санкциям WADA.