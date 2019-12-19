Журова о несогласии РУСАДА с решением WADA: надо отстаивать свои права

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обжаловать санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Журова о несогласии РУСАДА с решением WADA: надо отстаивать свои права
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Абсолютно правильное решение, надо отстаивать свои права. Надо сосредоточиться на некоторых пунктах, в частности на правах спортсменов и национальном флаге. Для меня лично остальное второстепенно. Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом», — приводит слова Журовой ТАСС.

Она отметила, что важно, чтобы процесс обжалования решения WADA не должен затягиваться.

«У нас есть опыт, когда юристы отстояли спортсменов и медали Олимпиады в Сочи. Памятуя это, у нас есть хорошие шансы», — добавила олимпийская чемпионка.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что Исинбаева и Хрычиков воздержались при голосовании набсовета РУСАДА по санкциям WADA.

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