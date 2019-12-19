Свищёв приветствует решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обжаловать санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Национальное антидопинговое агентство и мы все поняли, что это не чисто антидопинговые проблемы — это допинг, смешанный с политикой», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимо разделять проблему допинга и политический аспект данного вопроса.

«Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах», — добавил депутат.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что руководство РУСАДА не будет комментировать решение набсовета по санкциям WADA.