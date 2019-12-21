СК заявил о нежелании WADA сотрудничать по делу Родченкова

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Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказывает в экспертизе базы, предоставленной бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
СК заявил о нежелании WADA сотрудничать по делу Родченкова
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Её слова приводит официальный сайт СК.

«Они также отказывают в проведении его допроса по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — заявила Петренко. 

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.

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