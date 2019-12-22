Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов
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- РИА Новости
«Печально, что так мало россиян задают вопросы властям. Ведь спортсмены в данной ситуации наиболее уязвлённые. Им сейчас совсем не просто и не весело. Они даже не знают, будут ли соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. И я считаю, что было бы неплохо, если бы кто-то из них высказался. Я очень удивлён их молчанием», — приводит слова Самуэльссона «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что будь он в такой ситуации, то наверняка уже высказался бы на этот счёт.
«Должно быть, им сложно оставаться молчаливыми и спокойными. Я не знаю причины этого молчания», — добавил биатлонист.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад высказался о санкциях WADA в отношении России.