Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Печально, что так мало россиян задают вопросы властям. Ведь спортсмены в данной ситуации наиболее уязвлённые. Им сейчас совсем не просто и не весело. Они даже не знают, будут ли соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. И я считаю, что было бы неплохо, если бы кто-то из них высказался. Я очень удивлён их молчанием», — приводит слова Самуэльссона «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что будь он в такой ситуации, то наверняка уже высказался бы на этот счёт.

«Должно быть, им сложно оставаться молчаливыми и спокойными. Я не знаю причины этого молчания», — добавил биатлонист.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад высказался о санкциях WADA в отношении России.