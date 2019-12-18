Биатлонист Фуркад высказался о санкциях WADA в отношении России

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что не рад решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, но считает, что оно было необходимо.

«Я не рад этому решению. Никто не может быть рад, когда кого-то отстраняют за такие нарушения. Но после того, что мы видели в исполнении России в прошлом, особенно после Олимпиады в Сочи и недавних манипуляций с пробами, было важно применить такие санкции», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

По его мнению, в России извлекут из этого отстранения ценный урок. Он также подчеркнул, что расстроен такому стечению обстоятельств, так как Россия важна для спорта, но, как он считает, в стране должны поменять менталитет.

«Это грустное время для российского спорта. Отдельные российские спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе, если смогут доказать, что они чисты. И это здорово», — добавил Фуркад.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что WADA боится проиграть России в CAS.