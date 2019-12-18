Газзаев заявил, что WADA боится проиграть России в CAS
- © TOFIK BABAYEV
- AFP
«Ситуацию, сложившуюся после решения исполкома WADA в отношении России, иначе как политическим заказом не назовёшь — ввиду целого ряда событий, которые не поддаются логическому объяснению», — приводит слова Газзаева ТАСС.
Он отметил, что комиссия спортсменов WADA собирается обратиться с CAS с требованием полностью отстранить российских спортсменов от международных соревнований.
«Делать они это собирались из-за опасений, что суд в Лозанне может реабилитировать российский спорт. Получается, что WADA опасается, что российская сторона выиграет свою апелляцию в Лозанне», — добавил Газзаев.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее гандболистка Анна Сень пожаловалась на частые визиты офицеров WADA.