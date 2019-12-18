Газзаев заявил, что WADA боится проиграть России в CAS

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Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опасается проиграть России в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Газзаев заявил, что WADA боится проиграть России в CAS
  • © TOFIK BABAYEV
  • AFP

«Ситуацию, сложившуюся после решения исполкома WADA в отношении России, иначе как политическим заказом не назовёшь — ввиду целого ряда событий, которые не поддаются логическому объяснению», — приводит слова Газзаева ТАСС. 

Он отметил, что комиссия спортсменов WADA собирается обратиться с CAS с требованием полностью отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 

«Делать они это собирались из-за опасений, что суд в Лозанне может реабилитировать российский спорт. Получается, что WADA опасается, что российская сторона выиграет свою апелляцию в Лозанне», — добавил Газзаев.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее гандболистка Анна Сень пожаловалась на частые визиты офицеров WADA.

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