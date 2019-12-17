Гандболистка Сень пожаловалась на частые визиты офицеров WADA
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«В WADA выбрали одного игрока из нашей национальной гандбольной системы, и им оказалась я. С августа до сегодняшнего дня комиссары WADA восемь раз приходили ко мне домой. Естественно, я практически ежедневно пишу в личном кабинете, где и когда я нахожусь, чтобы они в любой момент могли приехать и протестировать меня. Они в мою квартиру заходят как к себе домой. Уже знают, как моего сына зовут», — цитирует Сень «Подмосковье сегодня».
Также гандболистка призналась, что была удивлена санкциям WADA в отношении российского спорта.
Ранее сообщалось, что Федерация гандбола России не будет подавать заявку на проведение отбора на ОИ из-за санкций WADA.