ФГР не будет подавать заявку на проведение отбора на ОИ из-за санкций WADA

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин сообщил, что, вопреки изначальному плану, Россия не будет подавать заявку на проведение в стране отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
ФГР не будет подавать заявку на проведение отбора на ОИ из-за санкций WADA
  • РИА Новости

По словам Воронина, которые передаёт ТАСС, после решения WADA от 9 декабря Россия не будет претендовать на проведение турнира, поскольку такая заявка не будет одобрена.

Он также отметил, что теперь на проведение отборочных соревнований претендуют Венгрия и Сербия.

Сборная России, завоевав бронзу чемпионата, не сумела квалифицироваться на Олимпиаду и будет вынуждена бороться за путёвку на Игры в отборочном турнире, заявку на проведение которого планировала подать ФГР.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу впервые за десять лет выиграла медали ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить