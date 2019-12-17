ФГР не будет подавать заявку на проведение отбора на ОИ из-за санкций WADA
- РИА Новости
По словам Воронина, которые передаёт ТАСС, после решения WADA от 9 декабря Россия не будет претендовать на проведение турнира, поскольку такая заявка не будет одобрена.
Он также отметил, что теперь на проведение отборочных соревнований претендуют Венгрия и Сербия.
Сборная России, завоевав бронзу чемпионата, не сумела квалифицироваться на Олимпиаду и будет вынуждена бороться за путёвку на Игры в отборочном турнире, заявку на проведение которого планировала подать ФГР.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу впервые за десять лет выиграла медали ЧМ.