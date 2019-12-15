Бронзовый финиш: женская сборная России по гандболу заняла третье место на ЧМ и впервые за десять лет выиграла медали

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Японии. В матче за третье место подопечные Амброса Мартина обыграли Норвегию со счётом 33:28. Это первые медали команды на ЧМ за последние десять лет. По ходу турнира россиянки потерпели всего одно поражение с разницей в один мяч — в полуфинальной игре с Нидерландами. Заняв третье место, сборная России попала на олимпийский отборочный турнир, где с командами Сербии, Венгрии и Китая разыграет две путёвки в Токио.

В Японии завершился чемпионат мира по гандболу среди женских команд. Сборная России провела турнир практически идеально, одержав восемь побед в девяти матчах. В последней игре за бронзовые медали подопечные Амброса Мартина обыграли сборную Норвегии со счётом 33:28, сумев завоевать первые медали чемпионатов мира за десять лет.

В последний раз это происходило, когда командой руководил легендарный Евгений Трефилов. С его именем были связаны все главные успехи команды. Но в августе он покинул пост главного тренера по состоянию здоровья, передав полномочия первому иностранному специалисту в истории сборной.

Первым серьёзным испытанием для Мартина стал чемпионат мира в Японии — турнир, который и сам по себе чрезвычайно важен, и является отборочным на Олимпийские игры в Токио. После того, как год назад сборная России уступила в финале чемпионата Европы, осталось два пути попасть на главный старт четырёхлетия — выиграть чемпионат мира или дополнительный отборочный турнир, который состоится в марте следующего года. Само собой, первый способ был гораздо предпочтительнее второго.

На чемпионате мира сборная России начала с целой череды разминочных матчей — с Китаем, Аргентиной, Конго и Японией. Все они закончились уверенными победами подопечных Мартина, причём обязательно с двузначной разницей в счёте. В сумме она составила фантастические +59.

В этих четырёх матчах группового этапа Мартин постарался максимально проверить всех игроков, которые у него были. Ротация сразу показала свою необходимость — во встрече с аргентинками травму колена получила лидер сборной Анна Вяхирева, но её отсутствие не сказалось на эффективности коллектива. Когда она вернулась на поле, то временно исполняла роль ассистента, чьи передачи очень часто заканчивались голами. За вратарскую позицию Мартин мог быть спокоен — Анна Седойкина и вернувшаяся после рождения сына Виктория Калинина на равных делили обязанности и отлично с ними справлялись.

Первой настоящей проверкой для россиянок стал матч со Швецией в последнем туре первого раунда. Игра была достаточно принципиальной — скандинавки одерживали победы в трёх последних встречах, из которые две, правда, были товарищескими. Вскоре после стартового свистка и первых сейвов Калинина получила небольшую травму, и матч пришлось продолжать Седойкиной. Шведкам удавалось быстро сокращать все отрывы россиянок, но когда за дело взялась разыгрывающая Ярослава Фролова, соперницы сдались. 22-летняя гандболистка забросила 11 мячей и принесла победу со счётом 30:22.

На втором групповом этапе уже каждый соперник представлял большую опасность, а задача перед сборной России стояла более серьёзная — из шести команд в плей-офф выходили только две, так что победную серию ни в коем случае нельзя было прерывать. Этот раунд начался со встречи с румынками, которых Мартин оставил ради работы с Россией. Новый тренер привил подопечным весьма сомнительную тактику — с первых минут они стали играть с семью полевыми, меняя вратаря во время атак. Никакого результата это не принесло и только позволило Седойкиной три раза попасть по пустым воротам. Вшестером же румынкам тем более было не взломать оборону россиянок, даже великая Кристина Нягу, которая четыре раза признавалась гандболисткой года в мире, не поражала результативностью. Матч закончился со счётом 27:18 в пользу сборной России.

Игра с Черногорией проходила на следующий день после скандального решения WADA лишить Россию возможности выступать на чемпионатах мира под своим флагом. Но пока решение не вступило в силу, российские девушки, как и раньше, слушали свой гимн перед матчем, а на форме носили маленький триколор.

Черногорки подошли к игре основательно — всех лидеров сборной они старательно закрывали в защите. К перерыву преимущество россиянок составляло всего одно очко. Но с двумя игроками соперницы всё-таки не могли справиться. Та же Фролова записала себе в актив ещё десять голов, а Юлия Манагарова и вовсе забросила 12 раз. Хотя сборная России впервые пропустила на этом турнире 28 мячей, но при этом и по воротам Черногории точных попаданий было на семь больше.

Перед плей-офф Мартину предстояла ещё одна важная лично для него встреча — против родной Испании. Поначалу россиянки играли самым сильным составом, который быстро психологически сломил соперниц, ещё не познавших ни одного поражения на турнире. Когда дело было сделано, на поле вновь стали выходить дебютантки сборной, которым легко удавалось продолжать дело старших подруг — вратарь Анастасия Лагина не только отражала мячи, но и сама их забрасывала, 18-летняя Елена Михайличенко оформила три гола. А самой результативной, теперь уже с девятью мячами, вновь стала Фролова.

Первое место во втором групповом этапе позволило избежать встречи с крайне опасной сборной Норвегии, которая оставалась главным фаворитом турнира после вылета действующих чемпионок мира и Европы — француженок. В полуфинале россиянкам противостояли голландки, которых тоже нельзя было назвать подарком, ведь они увозили медали с четырёх последних крупных турниров, а на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро были четвёртыми.

Класс соперниц сразу же начал сказываться — в атаке у них было гораздо больше пространства, и за перемещениями по полю россиянки порой просто не успевали. Когда игра всё-таки наладилась и у подопечных Мартина прошла неплохая голевая серия, голландки смогли нивелировать и её. Теперь уже россиянкам было непросто психологически, тем более что впервые за турнир они не смогли повести в счёте по итогам первого тайма. Во втором стало слишком много необязательных ошибок и упущенных моментов. Положение пыталась спасти Вяхирева — она забросила 11 мячей и помогала команде держаться на плаву.

Последняя минута матча получилась невероятно драматичной. После тайм-аута россиянки сравняли счёт — 32:32, но последняя атака оставалась за голландками. Они смогли выйти вперёд снова, но поторопились, и у сборной России оставалось около 20 секунд на спасение. Решающий бросок было доверено совершить Вяхиревой, но мяч после её броска пролетел мимо ворот. Гандболистка принимала приз лучшему игроку матча в слезах, а её команда упустила шанс отобраться на Олимпийские игры напрямую.

Заканчивать турнир пришлось матчем с Норвегией, которую испанки неожиданно обыграли с разницей в шесть мячей. Эта игра определяла не только обладателей бронзовых медалей — в ней решалось, какие соперники достанутся россиянкам в олимпийском отборочном турнире. Проигрыш отправлял в одну группу с Румынией, Черногорией и КНДР, а победителю доставались чуть менее грозные Сербия, Венгрия и Китай.

Поначалу казалось, что у российской сборной пропала мотивация — первые пять минут в ворота норвежек мяч не залетал, даже после пенальти в исполнении Фроловой. Но всё-таки девушки быстро пришли в себя и заиграли в полную силу. Персональная опека Вяхиревой заставляла партнёрш раскрываться, и вместе они ликвидировали отставание, а к перерыву повели со счётом 18:15. В ворота вновь вернулась Калинина и порой запирала их на несколько минут подряд, даже во время удалений не допускав внеплановых голов. Во втором тайме Вяхиреву уже не держали всей командой, и тогда она быстро оформила сверхрезультативную статистику — забросила девять мячей и раздала десять передач напарницам. Духом пали уже норвежки, которые уступили с разницей в пять мячей. Сборная России впервые за десять лет завоевала медали на чемпионате мира, притом что заслуживала более ценных, чем бронзовые.