Женская сборная России не сумела выйти в финал ЧМ по гандболу

Короткая ссылка
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по гандболу среди женских команд в Японии.
Женская сборная России не сумела выйти в финал ЧМ по гандболу
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 33:32 в пользу голландок.

В составе сборной России 11 мячей забросила Анна Вяхирева. Ещё шесть голов в активе Анны Сень. Пять мячей на свой счёт записала Владлена Бобровникова.

За сборную Нидерландов девять мячей забросила Эставана Полман.

Таким образом, сборная России, не сумев выйти в финал, сыграет за бронзовые награды с проигравшей командой в паре Норвегия — Испания. Финал и матч за третье место пройдут 15 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить