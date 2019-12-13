Женская сборная России не сумела выйти в финал ЧМ по гандболу

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по гандболу среди женских команд в Японии.

Встреча завершилась со счётом 33:32 в пользу голландок.

В составе сборной России 11 мячей забросила Анна Вяхирева. Ещё шесть голов в активе Анны Сень. Пять мячей на свой счёт записала Владлена Бобровникова.

За сборную Нидерландов девять мячей забросила Эставана Полман.

Таким образом, сборная России, не сумев выйти в финал, сыграет за бронзовые награды с проигравшей командой в паре Норвегия — Испания. Финал и матч за третье место пройдут 15 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу 2024 года.