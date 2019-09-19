Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу 2024 года

Короткая ссылка
Федерация гандбола России (ФГР) подала заявку в Европейскую гандбольную федерацию (EHF) на проведение чемпионата Европы 2024 года среди женских команд.
Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу 2024 года
  • © pixabay.com

Как сообщает пресс-служба ФГР, матчи турнира планируется проводить на двух аренах в Москве, а также в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 28 ноября по 15 декабря. В турнире примут участие 24 сборные.

EHF определит страну-хозяйку соревнований на исполкоме организации, который пройдёт 21 ноября.

Ранее сообщалось, что капитан женской сборной России по гандболу Дмитриева выбыла на шесть месяцев из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить