Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу 2024 года
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Как сообщает пресс-служба ФГР, матчи турнира планируется проводить на двух аренах в Москве, а также в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 28 ноября по 15 декабря. В турнире примут участие 24 сборные.
EHF определит страну-хозяйку соревнований на исполкоме организации, который пройдёт 21 ноября.
Ранее сообщалось, что капитан женской сборной России по гандболу Дмитриева выбыла на шесть месяцев из-за травмы.