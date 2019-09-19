Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу 2024 года

Федерация гандбола России (ФГР) подала заявку в Европейскую гандбольную федерацию (EHF) на проведение чемпионата Европы 2024 года среди женских команд.

Как сообщает пресс-служба ФГР, матчи турнира планируется проводить на двух аренах в Москве, а также в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 28 ноября по 15 декабря. В турнире примут участие 24 сборные.

EHF определит страну-хозяйку соревнований на исполкоме организации, который пройдёт 21 ноября.

Ранее сообщалось, что капитан женской сборной России по гандболу Дмитриева выбыла на шесть месяцев из-за травмы.