Капитан женской сборной России по гандболу Дмитриева выбыла на шесть месяцев из-за травмы

Капитан женской сборной России по гандболу, игрок московского ЦСКА Дарья Дмитриева получила тяжёлую травму, в результате которой пропустит не менее шести месяцев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу гандбольного ЦСКА.

Отмечается, что спортсменка получила разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче с датским «Эсьбергом» и теперь рискует пропустить около шести месяцев.

При этом в клубе отметили, что решили сразу отправить Дмитриеву на лечение в швейцарскую клинику, учитывая её важность для сборной России по гандболу в преддверии старта олимпийского цикла.

Ранее бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о своей операции на сердце.