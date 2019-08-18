Капитан женской сборной России по гандболу Дмитриева выбыла на шесть месяцев из-за травмы
- Дарья Дмитриева
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу гандбольного ЦСКА.
Отмечается, что спортсменка получила разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче с датским «Эсьбергом» и теперь рискует пропустить около шести месяцев.
При этом в клубе отметили, что решили сразу отправить Дмитриеву на лечение в швейцарскую клинику, учитывая её важность для сборной России по гандболу в преддверии старта олимпийского цикла.
Ранее бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о своей операции на сердце.