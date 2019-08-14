Экс-тренер сборной России по гандболу Трефилов рассказал о своей операции

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Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о своей операции на сердце.
Экс-тренер сборной России по гандболу Трефилов рассказал о своей операции
  • РИА Новости

«Пошёл проверяться, сдавать анализы. Просто так, на всякий случай. Позвонил заместителю главного врача нашей краевой больницы — он сын моего бывшего тренера, профессор. Он и сказал прийти. Абсолютно нормально чувствовал. Просто давление подскочило, плохо спал. В связи с этим я, собственно, и пошёл по врачам», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, он обследовался каждый год и до этого у него не было проблем со здоровьем. Но в этот раз у Трефилова обнаружили нарушение иннервации дуги аорты, и в феврале его прооперировали.

«Помните, песня была — «Только шёлковое сердце не пылает и не болит». Вот я теперь такой. Некоторые люди с ума сходят от этого звука, как от китайской пытки. А я вот после операции почему-то жить захотел. Хотя медсёстры говорили, что я в реанимации пистолет просил — застрелиться», — рассказал Трефилов.

Женская сборная России по гандболу под руководством Трефилова стала олимпийским чемпионом в 2016 году, а также четыре раза побеждала на мировых первенствах. После операции он покинул пост наставника команды и станет вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР).

Ранее сообщалось, что Трефилов покинет пост главного тренера гандбольного клуба «Кубань».

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