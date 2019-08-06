Трефилов покинет пост главного тренера гандбольного клуба «Кубань»
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что Трефилов продолжит работу в «Кубани», но займёт «менее энергозатратную» должность.
19 февраля 63-летний Трефилов перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы. 6 мая он провёл первую тренировку в клубе.
Ранее сообщалось, что Трефилов покинул должность главного тренера сборной России по гандболу.