Трефилов покинет пост главного тренера гандбольного клуба «Кубань»

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Российский специалист Евгений Трефилов покинет должность главного тренера краснодарского гандбольного клуба «Кубань».
Трефилов покинет пост главного тренера гандбольного клуба «Кубань»
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что Трефилов продолжит работу в «Кубани», но займёт «менее энергозатратную» должность.

19 февраля 63-летний Трефилов перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы. 6 мая он провёл первую тренировку в клубе.

Ранее сообщалось, что Трефилов покинул должность главного тренера сборной России по гандболу.

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