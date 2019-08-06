Трефилов покинет пост главного тренера гандбольного клуба «Кубань»

Российский специалист Евгений Трефилов покинет должность главного тренера краснодарского гандбольного клуба «Кубань».

Об этом сообщил глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что Трефилов продолжит работу в «Кубани», но займёт «менее энергозатратную» должность.

19 февраля 63-летний Трефилов перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы. 6 мая он провёл первую тренировку в клубе.

Ранее сообщалось, что Трефилов покинул должность главного тренера сборной России по гандболу.