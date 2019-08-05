Трефилов покинул должность главного тренера сборной России по гандболу

Евгений Трефилов покинул пост наставника женской сборной России по гандболу и станет вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР).

«Разговор получился долгим и очень откровенным. Не стану скрывать, принято очень непростое решение, я благодарен Евгению Васильевичу за мужество и выдержку. Трефилов продолжит работу в новом качестве. Мы обсудили развитие женского гандбола в целом. У него огромный опыт, уникальные наработки, они будут применяться и впредь. Он назначен вице-президентом ФГР, в этой роли будет курировать всю систему женских национальных команд. И конечно, в жизни Трефилова остаётся родная «Кубань». Евгений Васильевич становится почётным президентом клуба. Мы продолжаем нашу совместную работу», — цитирует пресс-служба организации президента ФГР Сергея Шишкарёва.

Женская сборная России по гандболу под руководством Трефилова стала олимпийским чемпионом в 2016 году, а также четыре раза побеждала на мировых первенствах. Недавно тренер перенёс операцию на сердце.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки проиграли в матче за бронзу юниорского ЧЕ.