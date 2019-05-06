В ФГР объявили, что тренер Трефилов впервые после операции на сердце вернулся к работе

Главный тренер женской сборной России по гандболу, а также краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов вернулся к работе впервые после операции на сердце.

«Трефилов принял участие в вечерней тренировке команды, которая готовится к матчу за третье место со «Звездой», — приводит слова пресс-атташе Федерации гандбола России (ФГР) Артёма Лисовского РИА Новости.

По его словам, специалисту разрешили провести на площадке один час. Он также подчеркнул, что Трефилов всегда был на связи с командой, пока находился в больнице.

«Сейчас команда тренируется дважды в день, но пока в клубе решили, что Трефилов будет принимать участие в одной. При этом он находится под наблюдением врачей», — добавил Лисовский.

Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов.