В ФГР объявили, что тренер Трефилов впервые после операции на сердце вернулся к работе

Короткая ссылка
Главный тренер женской сборной России по гандболу, а также краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов вернулся к работе впервые после операции на сердце.

«Трефилов принял участие в вечерней тренировке команды, которая готовится к матчу за третье место со «Звездой», — приводит слова пресс-атташе Федерации гандбола России (ФГР) Артёма Лисовского РИА Новости.

По его словам, специалисту разрешили провести на площадке один час. Он также подчеркнул, что Трефилов всегда был на связи с командой, пока находился в больнице.

«Сейчас команда тренируется дважды в день, но пока в клубе решили, что Трефилов будет принимать участие в одной. При этом он находится под наблюдением врачей», — добавил Лисовский.

Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить