В ФГР объявили, что тренер Трефилов впервые после операции на сердце вернулся к работе
«Трефилов принял участие в вечерней тренировке команды, которая готовится к матчу за третье место со «Звездой», — приводит слова пресс-атташе Федерации гандбола России (ФГР) Артёма Лисовского РИА Новости.
По его словам, специалисту разрешили провести на площадке один час. Он также подчеркнул, что Трефилов всегда был на связи с командой, пока находился в больнице.
«Сейчас команда тренируется дважды в день, но пока в клубе решили, что Трефилов будет принимать участие в одной. При этом он находится под наблюдением врачей», — добавил Лисовский.
Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов.