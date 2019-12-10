Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата мира
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Во втором матче основного группового раунда мирового первенства россиянка взяли верх над представительницами Черногории со счётом 35:28, и за тур до завершения групповой стадии обеспечили себе выход в полуфинал.
В заключительном матче группового этапа сборная России, возглавляющая турнирную таблицу группы II, сыграет с занимающей второе место Испанией. Матч состоится 11 декабря.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу обыграла команду Румынии на ЧМ.