Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата мира

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Женская сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата мира по гандболу в Японии.
Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата мира
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Во втором матче основного группового раунда мирового первенства россиянка взяли верх над представительницами Черногории со счётом 35:28, и за тур до завершения групповой стадии обеспечили себе выход в полуфинал.

В заключительном матче группового этапа сборная России, возглавляющая турнирную таблицу группы II, сыграет с занимающей второе место Испанией. Матч состоится 11 декабря.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу обыграла команду Румынии на ЧМ.

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