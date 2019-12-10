Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата мира по гандболу в Японии.

Во втором матче основного группового раунда мирового первенства россиянка взяли верх над представительницами Черногории со счётом 35:28, и за тур до завершения групповой стадии обеспечили себе выход в полуфинал.

В заключительном матче группового этапа сборная России, возглавляющая турнирную таблицу группы II, сыграет с занимающей второе место Испанией. Матч состоится 11 декабря.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу обыграла команду Румынии на ЧМ.