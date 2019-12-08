Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию на ЧМ
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 27:18.
Самыми результативными игроками в составе национальной команды стали Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, забросившие по пять мячей.
Для подопечных Амброса Мартина эта победа стала шестой подряд со старта соревнований.
В следующем матче, который состоится 8 декабря, Россия сыграет с Черногорией.
Ранее вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов заявил, что у россиянок не должно быть эйфории после пяти побед на ЧМ.