Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию на ЧМ

Женская сборная России победила Румынию в первом матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.

Встреча завершилась со счётом 27:18.

Самыми результативными игроками в составе национальной команды стали Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, забросившие по пять мячей.

Для подопечных Амброса Мартина эта победа стала шестой подряд со старта соревнований.

В следующем матче, который состоится 8 декабря, Россия сыграет с Черногорией.

Ранее вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов заявил, что у россиянок не должно быть эйфории после пяти побед на ЧМ.