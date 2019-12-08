Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию на ЧМ

Короткая ссылка
Женская сборная России победила Румынию в первом матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию на ЧМ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 27:18.

Самыми результативными игроками в составе национальной команды стали Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, забросившие по пять мячей.

Для подопечных Амброса Мартина эта победа стала шестой подряд со старта соревнований.

В следующем матче, который состоится 8 декабря, Россия сыграет с Черногорией.

Ранее вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов заявил, что у россиянок не должно быть эйфории после пяти побед на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить