Трефилов считает, что у российских гандболисток не должно быть эйфории после пяти побед на ЧМ

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал пять побед женской сборной России подряд на чемпионате мира в Японии.
Трефилов считает, что у российских гандболисток не должно быть эйфории после пяти побед на ЧМ
  • РИА Новости

«Молодцы, что одолели шведок, но мне бы хотелось, чтобы большой эйфории сейчас не было. Здорово, что так сыграли, но это только начало пути, определённые проблемы ещё есть, впереди много работы», — цитирует Трефилова ТАСС.

Он также подчеркнул, что россиянкам предстоят матчи со сложными соперницами. 

Сборная России вышла в основной этап с первого места в группе D.

Ранее стали известны соперники женской сборной России по гандболу на основном этапе ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить