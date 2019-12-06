Трефилов считает, что у российских гандболисток не должно быть эйфории после пяти побед на ЧМ

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал пять побед женской сборной России подряд на чемпионате мира в Японии.

«Молодцы, что одолели шведок, но мне бы хотелось, чтобы большой эйфории сейчас не было. Здорово, что так сыграли, но это только начало пути, определённые проблемы ещё есть, впереди много работы», — цитирует Трефилова ТАСС.

Он также подчеркнул, что россиянкам предстоят матчи со сложными соперницами.

Сборная России вышла в основной этап с первого места в группе D.

Ранее стали известны соперники женской сборной России по гандболу на основном этапе ЧМ.