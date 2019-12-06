Трефилов считает, что у российских гандболисток не должно быть эйфории после пяти побед на ЧМ
- РИА Новости
«Молодцы, что одолели шведок, но мне бы хотелось, чтобы большой эйфории сейчас не было. Здорово, что так сыграли, но это только начало пути, определённые проблемы ещё есть, впереди много работы», — цитирует Трефилова ТАСС.
Он также подчеркнул, что россиянкам предстоят матчи со сложными соперницами.
Сборная России вышла в основной этап с первого места в группе D.
Ранее стали известны соперники женской сборной России по гандболу на основном этапе ЧМ.