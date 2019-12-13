Тренер рассказал, чего не хватило российским гандболисткам для победы в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по гандболу среди женских команд в Японии.

«Мы очень разочарованы сегодняшним матчем, с самого начала игры мы не чувствовали ритма в защите, особенно против игроков задней линии. Мы играли мяч в мяч и не могли стабильно обороняться. Когда игра идёт в таком ключе, всякое может случиться, они чувствовали себя комфортно в нападении. Мы не смогли оказать давление на них нашей защитой, как это было в прошлых матчах на турнире», — приводит слова Мартина ТАСС.

Он отметил, что в целом оценивает выступление национальной команды на мировом первенстве как хорошее.

«Но этого оказалось недостаточно для выхода в финал. Мы не получили права сыграть на Олимпиаде напрямую, но теперь нам нужно показать свою лучшую игру в матче за бронзу», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что женская сборная России не сумела выйти в финал ЧМ по гандболу.