Тренер рассказал, чего не хватило российским гандболисткам для победы в полуфинале ЧМ
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- РИА Новости
«Мы очень разочарованы сегодняшним матчем, с самого начала игры мы не чувствовали ритма в защите, особенно против игроков задней линии. Мы играли мяч в мяч и не могли стабильно обороняться. Когда игра идёт в таком ключе, всякое может случиться, они чувствовали себя комфортно в нападении. Мы не смогли оказать давление на них нашей защитой, как это было в прошлых матчах на турнире», — приводит слова Мартина ТАСС.
Он отметил, что в целом оценивает выступление национальной команды на мировом первенстве как хорошее.
«Но этого оказалось недостаточно для выхода в финал. Мы не получили права сыграть на Олимпиаде напрямую, но теперь нам нужно показать свою лучшую игру в матче за бронзу», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что женская сборная России не сумела выйти в финал ЧМ по гандболу.