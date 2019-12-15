Женская сборная России по гандболу завоевала бронзу чемпионата мира

Женская сборная России победила Норвегию в матче за третье место чемпионата мира по гандболу в Японии.

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Встреча завершилась со счётом 33:28. Таким образом, россиянки стали бронзовыми призёрами соревнований. В финале сыграют Испания и Нидерланды. Ранее тренер Амброс Мартин рассказал, чего не хватило российским гандболисткам для победы в полуфинале ЧМ.