Женская сборная России по гандболу завоевала бронзу чемпионата мира
Женская сборная России победила Норвегию в матче за третье место чемпионата мира по гандболу в Японии.
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Встреча завершилась со счётом 33:28.
Таким образом, россиянки стали бронзовыми призёрами соревнований.
В финале сыграют Испания и Нидерланды.
Ранее тренер Амброс Мартин рассказал, чего не хватило российским гандболисткам для победы в полуфинале ЧМ.
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