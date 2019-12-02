Хет-трик Земскова и иcправление ошибок Макарова: Россия вырвала победу у Японии в матче за бронзу ЧМ по пляжному футболу

Сборная России обыграла команду Японии в матче за бронзовые медали чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае. Подопечные Михаила Лихачёва уступали со счётом 2:4, но переломили ход встречи и забили три мяча подряд. Фёдор Земсков отличился тремя точными ударами и стал лучшим бомбардиром коллектива на турнире, а Алексей Макаров отметился голом и двумя результативными передачами, реабилитировавшись за неудачные выступления по ходу первенства.

После поражения в полуфинале российские футболисты вряд ли находились в приподнятом настроении. В первом раунде плей-офф подопечные Михаила Лихачёва сотворили настоящую сенсацию и обыграли бразильцев, но затем не смогли справиться с итальянцами. Таким образом, они потеряли шансы повторить успех 2011 и 2013 годов и заслужить право называться сильнейшей сборной планеты.

Тем не менее отечественным игрокам было рано расслабляться, ведь они могли завоевать бронзовые медали парагвайского турнира. В утешительном финале сборной России противостояла команда Японии, ранее лишь дважды оказывавшаяся в числе четырёх лучших коллективов планеты. Тем не менее «синие самураи» оба раза довольствовались «деревянной» медалью, поэтому были сверхмотивированы.

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Несмотря на тот факт, что россияне уже становились бронзовыми призёрами в 2015 году, сомневаться в их собранности также не приходилось. Во многом это обусловливалось тем, что с того момента они ни разу не выступали на мундиалях. В 2017 году они не смогли квалифицироваться на первенство планеты, поэтому успели соскучиться по наградам.

Стоит отметить, что положение сборной России осложнялось отсутствием на тренерском мостике наставника. По ходу полуфинала Лихачёв заработал удаление и во второй раз по ходу турнира был вынужден смотреть за ходом встречи с трибун. В его отсутствие командой руководил двукратный чемпион мира Илья Леонов.

За сутки погода в парагвайском Асунсьоне преобразилась. Если накануне российским атлетам пришлось играть под проливным дождём, то на этот раз над ареной светило солнце. Однако первые минуты остались за японцами. Сначала они отметились опасным ударом со штрафного, а затем открыли счёт. Озу Морейра заставил ошибиться Дмитрия Шишина и вывел Такуйю Акагуму один на один с вратарём. Тот мощно пробил в угол, не оставив шансов Максиму Чужкову.

Россияне ответили четыре минуты спустя. Японцы попытались провести быструю контратаку, но совершили потерю и получили гол в свои ворота. Алексей Макаров «черпаком» отпасовал Фёдору Земскову, а тот забил восьмой мяч на турнире. Таким образом, форвард «Спартака» вышел на третье место в рейтинге бомбардиров соревнований.

За следующие 17 секунд сборная России успела вырваться вперёд и упустить преимущество. Сначала Андрей Новиков воспользовался передачей своего вратаря и переправил мяч в сетку, но уже спустя три секунды «синие самураи» выровняли положение. Отечественные защитники прозевали резкий выпад оппонента и оставили неприкрытым всё того же Акагуму.

В оставшееся время первого периода россияне больше владели инициативой и имели несколько шансов выйти вперёд, но вновь оказались в роли догоняющих. Обидную ошибку допустил Макаров, на протяжении первенства отметившийся рядом нарушений, стоивших его коллективу пропущенных голов. Так, Алексей вновь не рассчитал силы и завалил на песок противника, за что моментально был наказан жёлтой карточкой. Морейра филигранно исполнил штрафной и не оставил шансов Павлу Баженову.

Второй отрезок получился не менее напряжённым, но не таким результативным. На протяжении десяти минут игроки не могли отправить мяч в сетку, при этом опасные моменты возникали на регулярном основе. Отличиться могли Кирилл Романов и всё тот же Земсков, но из выгодных положений пробили точно в Синджо Терукину. У соперников же особо ярко смотрелся Морейра. Он не только выступал в роли организатора атак, но и бил сам. Так, именно Озу нанёс красивейший по исполнению удар через себя со своей половины поля, но Чужков выручил.

Менее чем за полторы минуты до окончания периода положение сборной России стало пугающим. Двукратные чемпионы мира задержались впереди и проспали контратаку японцев. Макаров не побежал за Такааки Оба и позволил тому беспрепятственно «расстрелять» Чужкова. Но уже 16 секунд спустя подопечные Лихачёва ответили своим точным ударом. Алексей исправился за оплошность и помог Земскову оформить дубль.

На этом дуэт Макаров — Земсков не остановился. С разницей в чуть менее чем три минуты спортсмены отличились по разу и перевернули ход встречи с ног на голову. При этом если десятый гол Фёдора на мундиале получился рабочим, то Алексею удался настоящий шедевр. Футболист «Спартака» эффектно обыграл соперников и с разворота вогнал мяч в сетку.

В оставшееся время россияне могли упрочить преимущество, но Шишину вновь не повезло. Лучший бомбардир в истории сборной России не смог отличиться во втором матче подряд, покинув песок с нулём в графе «Результативные действия». На последней минуте Дмитрий вырвался один на один с Терукиной и перекинул вратаря, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги.

Тем не менее сборная России смогла отстоять победный счёт и обыграть команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае. Подопечные Лихачёва во второй раз в истории стали бронзовыми призёрами первенства планеты, повторив результат четырёхлетней давности.