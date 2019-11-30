«Они думали, что выйдут потренироваться»: Романов о победе над Бразилией, своём дубле и настрое на полуфинал ЧМ

Дисквалификация двух игроков сборной России могла привести к недооценке бразильцами соперника по четвертьфиналу чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом в интервью RT заявил автор победного дубля в ворота южноамериканцев Кирилл Романов. Он также рассказал, какие мысли посещали его, когда команда уступала со счётом 1:3, вспомнил о словах наставника Михаила Лихачёва перед игрой и объяснил, как в сборной реагируют на критику в свой адрес по ходу турнира.

— Помните первую мысль, когда поняли, что попали на бразильцев?

— На самом деле, ни о чём особенно не задумывался. Самым главным было попасть на них. Была важная встреча с Белоруссией за выход из группы, с которой для нас фактически и начался плей-офф. Виной тому скверная игра с ОАЭ. Нам было над чем работать, много разных мыслей посещало, так что сначала думали просто о том, как обыграть белорусов, а там уже будь что будет. В том, что попали на Бразилию, виноваты сами. Но получилось, что так даже лучше.

— Как настраивалась команда с учётом дисквалификаций Алексея Макарова и Артура Папоротного?

— Этот момент много обсуждался в команде. Понимали, это наши большие кадровые потери. Но деваться некуда было. Оставалось десять полноценных игроков, и на всех на нас рассчитывали в тренерском штабе. Мы с Остапом Фёдоровым пропускали матч с Белоруссией, и как раз все свои силы потратили на бразильцев. Хорошо, что справились.

— Можно ли сказать, что вы стали джокером для сборной?

— Не сказал бы, что именно я, но мы точно как-то удивили. Может быть, это Бразилию и расслабило. Они думали, что выйдут потренироваться, игра дастся легко.

— Главный тренер Михаил Лихачёв сказал накануне игры, что для победы игроки должны поверить в себя. Выходит, поверили?

— Да, тренер часто говорил об этом, что надо самим в первую очередь поверить в то, что сможем победить, а не ходить с унылым лицами. Каждый в себе покопался, разобрался, и на поле было видно, что мы очень хотели победить. Хотя начало было обескураживающим. Как отмечал Юра Крашенинников, для нас 1:3 теперь фартовый счёт.

— Вспоминали ли ветераны о победе над Бразилией в финале 2011-го? Делились какими-то мыслями?

— Я в сборной не первый год, и не один раз уже слышал истории о былых успехах. Это был фееричный матч. Парни рассказывали, как просто выходили и бились. Мол, мы уже вторые, всё хорошо, а тут ещё и выиграли. Поэтому так и сложилась игра, что просто получали удовольствие и делали своё дело.

— Бразильцы порой вопреки логике пляжного футбола слишком часто пускались в обводку и дриблинг. Это самоуверенность или тактика, которая сыграла злую шутку с ними?

— Они изначально даже в тех играх, которые мы смотрели, совершали много индивидуальных действий, брали больше игры на себя. Особенно, когда начинали вести в счёте. Потом уже устраивали бразильский футбол, куражились, а нашей задачей было им этого не давать, не позволять никаких послаблений, не отдавать ни сантиметра на поле и висеть у каждого на хвосте. Выходит, получилось.

— Сборная привыкла к жаре и достаточно разумно тратила силы, в то время как привычные к жаре бразильцы немного подсели в концовке...

— Не знаю насчёт наших сил, но бразильцы часто играют по пять-шесть минут, меняются индивидуально. У них нет какой-то грамотно выстроенной тактической схемы. А мы могли и по 30 секунд сыграть, и по минуте, были короткие взрывные смены, и это нам сыграло на руку.

— Показалось, что при счёте 3:1 бразильцы уже поверили в победу и стали транжирить верные моменты...

— Возможно, да, подходы у них точно были. Нам надо было возвращаться в игру. Мы пытались, забирали мяч, и хорошо, что сами никуда не понеслись спасать, а было ещё достаточно времени, чтобы спокойно довести матч до победы.

— А о чём подумали при счёте 1:3. Не было мыслей, что это конец?

— Нет, ни в коем случае. Может, дальнейшие голы как-то повлияли. Но просто деваться было некуда — тут либо пан, либо пропал. Повторюсь, хорошо, что мы придерживались тактики и не летели никуда сломя голову.

— Какой момент в матче стал ключевым?

— Гол Дмитрия Шишина. Он надломил бразильцев, они начали нервничать. Это был важный и красивый мяч, хорошо тактически разыгранный, мы отрабатывали эту комбинацию. Мастерство ребят сказалось в этом эпизоде.

— Если сравнивать с игрой против белорусов, насколько жёстко играли бразильцы, на ваш взгляд?

— Я бы не сказал, что они шли в кость. В этом бразильцы уж точно мягче, а белорусы были более неуступчивые, они такие ребята-богатыри. А латиноамериканцы более технически одарённые, носятся по полю, везде их замахи-перемахи.

— Приятно осознавать, что именно ваши мячи помогли сборной перевернуть игру и вырвать победу?

— Да, приятно, это как дополнительный бонус. Но в первую очередь рад за результат.

— В обоих случаях вы мгновенно оказывались в свободных зонах и терпеливо ждали. Какую надо иметь выдержку, чтобы при минимальном времени на принятие решения настолько идеально обрабатывать мяч?

— Мы сами уже посмеялись над третьим голом, настолько всё молниеносно произошло. Хорошо, что Боря Никоноров отдал такую сильную передачу, что там только так можно было изловчиться пробить. Ну а в эпизоде с четвёртым голом Дима Шишин обыграл классно и сразу ударил, всё очень быстро происходило, так что не успевал ни о чём подумать.

— После натужных побед в группе и поражения от ОАЭ многие поставили крест на сборной. Чувствовали давление в связи с этим, или вообще не обращали внимания?

— Давления не чувствовал. Слышал, что ребята читали комментарии или кому-то их присылали. Обидно, как чаще всего в нашей стране бывает, что один раз ошибёшься и тебя сразу «сольют». Особо внимания на это не обращал. Только смеясь обсуждали это между собой.

— Что говорил Лихачёв перед игрой и во время, чтобы лишние мысли не лезли в голову?

— Он говорил, чтобы мы поверили в победу, в свои силы. Мы всё можем, а бразильцы такие же люди, как мы. Главным было не отходить от тактики и играть в тот футбол, который Лихачёв заложил нам.

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— В полуфинале с Италией сборная России, вероятно, уже будет фаворитом. Как использовать этот факт во благо?

— Не знаю, кто будет фаворитом. Наверное, мы будем считаться, раз прошли Бразилию. В первую очередь надо будет отбирать мяч, больше его контролировать и навязывать свой футбол сопернику.

— Габриэле Гори чуть ли не в одиночку тащит сборную Италии. Как справляться с командами, у которых главную звезду сложно остановить?

— Перед игрой будет принято решение на этот счёт. Тренерский штаб разберёт, он отлично справляется с этим, изучает соперника просто досконально. Нам скажут, как надо действовать и останется только придерживаться этого.

— Возвращение Макарова и Папоротного может повлиять на ваше время пребывания на песке. Будете ли переживать, если тренер будет больше доверять другим?

— Переживать точно нельзя, главное — это результат команды. Играть, конечно, хочется, особенно после того, как провёл на скамейке матч с Белоруссией. Там было сложнее. Эмоционально точно был выхолощенным после игры. Как тренер скажет, так и будет.

— Какие в целом впечатления оставляет этот чемпионат мира и Парагвай?

— Особо страну посмотреть не получается, потому что у нас всегда маршрут «гостиница — стадион». Только ходим в магазин напротив. Особенного мало что могу сказать. Очень жарко, везде старые здания. Чего-то выдающегося пока не видел. А что касается чемпионата мира, то особого ажиотажа не наблюдается возле стадиона. И трибуны полупустые, и рекламы особо не видно, когда едем до стадиона. Какого-то бума нет. Мы понимаем, что это важный турнир, на поле чувствуется нерв, а так интерес, кажется только у СМИ присутствует.