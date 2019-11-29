«Войдёт в золотой фонд российского пляжного футбола»: что говорили о победе сборной России над Бразилией на ЧМ

Победа над национальной командой Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года войдёт в золотой фонд российского пляжного футбола. Об этом заявил главный тренер сборной России Михаил Лихачёв. Дмитрий Шишин отметил, что в отечественный коллектив почти никто не верил, а также выразил мнение, что соперники недооценили силу российских футболистов. Антон Шкарин назвал главные факторы успеха, а Кирилл Романов рассказал, как решился на удар пяткой в эпизоде с четвёртым голом.

Сборная России по пляжному футболу сотворила самую громкую сенсацию турнира, обыграв в полуфинале чемпионата мира национальную команду Бразилии. Подопечные Михаила Лихачёва уступали с разницей в два мяча, но сумели не только отыграться, но и вырвать победу. Автором двух последних голов стал Кирилл Романов.

Стоит отметить, что российским спортсменам уже не впервой побеждать пентакампеонов на мундиале. В последний раз коллективы пересекались на первенстве планеты 2015 года и тоже на стадии четвертьфиналов. Россияне взяли верх со счётом 6:5, причём исход был решён лишь в дополнительное время. Впоследствии команда Лихачёва завоевала бронзовые медали.

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Но самое памятное противостояние с бразильцами датируется 2011 годом. Тогда сборные встретились в финале и на двоих отличились 20 раз. Дмитрий Шишин и компания оказались точнее и выиграли со счётом 12:8, впервые в истории завоевав золотые медали соревнований.

По словам главного тренера сборной России, он верил в успех, даже несмотря на тот факт, что подопечные Джилберто Да Косты считались явными фаворитами, что подтверждалось их уверенным выступлением на групповом этапе. Латиноамериканцы набрали девять очков и забили 29 мячей.

«Понимал, что с их стороны будет недооценка в связи с тем, что из-за дисквалификации матч пропускали Папоротный и Макаров. И это очень бросалось в глаза. Мне кажется, в тактическом плане мы их полностью переиграли. Конечно, благодаря мужеству ребят, фантастическому выступлению Максима Чужкова у нас сегодня появились шансы на победу. Очень рад за ребят, особенно за тех, кто впервые прошёл испытание такого высокого уровня и колоссального напряжения на подобном турнире. Мы большие молодцы, но самое тяжёлое нас ждёт впереди», — цитирует Лихачёва пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Наверняка тренер имел в виду таких футболистов, как Остап Фёдоров, впервые выступивший в четвертьфинале первенства планеты.

«Очень прилично для дебюта. На ум приходит лишь одна его ошибка. В остальных моментах он смотрелся нормально», — отметил специалист.

Наставник рассказал, как его подопечным удалось отыграться со счёта 1:3, и провёл параллели между четвертьфинальным матчем с Бразилией и заключительной встречей группового этапа с Белоруссией. Тогда российские спортсмены также совершили камбэк.

«Когда в пляжном футболе разница в два мяча, то важно не пропустить больше, а желательно ещё и забить. Были моменты, когда Чужков выручил, а затем случился красивый гол. Этот матч получился похожим на игру с Белоруссией, но по сценарию, а не по характеру», — добавил тренер.

Также наставник рассказал о противостоянии с Бразилией и признался, какая из побед над пентакампеонами является для него самой незабываемой.

«Сегодня мы в восьмой раз обыграли сборную Бразилии. Думаю, что кроме этих поражений она вообще всего раз пять уступила. Самый ценный — первый успех в финале чемпионата мира 2011 года. Он до сих пор стоит особняком в пляжном футболе. Сегодняшняя победа войдёт в золотой фонд российского пляжного футбола. Это однозначно», — заключил Лихачёв.

Одним из главных героев можно смело назвать Дмитрия Шишина. 33-летний ветеран российской сборной записал на свой счёт гол, а также выступил в роли ассистента в эпизоде с победным взятием ворот.

«Кроме родных, близких и тех, кто сидел на трибунах, в нас особо никто не верил. Но парни доказали, что нас ещё не стоит списывать со счетов. Сумасшедшие мотивация и самоотдача. Каждый бился друг за друга. Это заслуженная победа. Бразильцы, наверное, немного недооценили. Думали, сейчас выйдут, забьют мешок голов спустя рукава. Но получилось наоборот», — признался спортсмен.

Он также напомнил об отсутствии в составе дисквалифицированных Артура Папоротного и Алексея Макарова, а также рассказал о настрое коллектива.

«С утра у всех в глазах был виден какой-то огонь — что верим в победу, можем обыграть Бразилию», — сказал Шишин.

По словам футболиста, одним из факторов успеха могло стать время проведения встречи.

«Акклиматизировались, вкатились в эту жару, потому что до этого дважды играли в два часа дня. Наверное, больше привыкли. Бразильцы выходили в более вечернее время, когда солнца не было. Это было нам на руку», — заключил Шишин.

Капитан и рекордсмен сборной России по количеству матчей Антон Шкарин также отметил проблемы с настроем у соперника и признался, что не видит сходства между прошедшей встречей и четвертьфиналом 2015 года.

«Совершенно разные матчи по своему настроению, истории. В 2015 году была совершенно другая сборная. На тот момент мы крупно не уступали. Мне кажется, сегодня бразильцы не смогли настроиться, сконцентрироваться. Не было коллектива. Мы выиграли благодаря командным действиям. Конечно, один в один они сильнее всех на планете. Но когда они не настраиваются, появляется шанс», — заявил Шкарин.

Капитан признался, что в концовке удача была на стороне российских спортсменов, а «вратари творили чудеса». При этом он выразил надежду, что сможет отметиться результативными действиями и в оставшихся встречах. Так, в дуэли с Бразилией он записал на свой счёт голевую передачу.

«Мы никогда не повторяемся. С Сенегалом у нас были заготовки. К Белоруссии, Бразилии — тоже. К полуфиналу что-то придумаем», — заключил атлет.

В отличие от звёздных партнёров, Романов лишь становится полноценным лидером сборной России. По его словам, данный матч стал от силы вторым в составе национальной команды, который он провёл от начала и до конца.

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«Понимали, в какой сложной ситуации мы были, поэтому отдали все силы, эмоции. Были как раз той командой, к которой стремились, хотели всё-таки нащупать после той же встречи с ОАЭ. Нужно отдать должное всем ребятам, сегодня все бились, старались. Мне кажется, это одна из лучших игр. Но самое интересное впереди», — выразил мнение автор дубля.

Стоит отметить, что победный гол в исполнении Романова получился на загляденье. В момент удара по воротам Шишина он оказался спиной к воротам, но сумел среагировать и пяткой переправил мяч в сетку.

«Думал просто подкорректировать, но потом промелькнула мысль, что наоборот выбиваю из створа. Но получилось не так. Хотелось прям сильно, а вышло легонько в угол. Поэтому всё-таки удача», — заключил Романов.

В полуфинале сборная России встретится с национальной командой Италии, которая оказалась сильнее Швейцарии в четвертьфинале. В последний раз коллективы встречались в квалификации первенства планеты. Подопечные Лихачёва тогда не оставили сопернику шансов, взяв верх со счётом 7:1