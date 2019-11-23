Триллер со счастливой развязкой: Россия вырвала победу у Сенегала в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России обыграла Сенегал в первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу. Команды забили на двоих 15 мячей, а подопечные Михаила Лихачёва за несколько минут до конца встречи уступали, но сумели вырвать победу в концовке. Главным героем в составе отечественного коллектива стал оформивший хет-трик дебютант первенства планеты Фёдор Земсков.

Возвращение двукратных чемпионов мира и шесть дебютантов в составе

Чемпионат мира по пляжному футболу давно воспринимается отечественными болельщиками как турнир, на котором сборная России стабильно добывает медали. Ведь, в отличие от обычного футбола, в футболе на песке наша команда является одной из сильнейших на планете. А в 2011-м и 2013-м подопечные Михаила Лихачёва дважды подряд становились чемпионами мира.

Однако на последний мундиаль россияне неожиданно не попали. Два года назад сборная не сумела пройти квалификацию к турниру. В 2019-м удалось исправить это недоразумение. В отборе к ЧМ, который проходил в Москве, хозяева уверенно заняли первое место, разгромив даже главных соперников — итальянцев и испанцев.

И в Парагвай Россия приехала в качестве одного из претендентов на медали. При этом команда достаточно заметно обновилась. Тренерский штаб взял в Южную Америку сразу шестерых дебютантов первенства планеты, среди которых лучший вратарь мира Максим Чужков. При этом отечественному коллективу на правах команды из первой корзины достались достаточно проходимые соперники: Сенегал, ОАЭ и впервые пробившаяся на первенство планеты Белоруссия.

В первом матче турнира подопечным Лихачёва предстояло сразиться с африканцами. Примечательно, что с Сенегалом Россия прежде никогда не играла. Между тем эта сборная является сильнейшей на своём континенте, а в мировом рейтинге занимает почётное десятое место. На ЧМ данный коллектив трижды доходил до четвертьфинала, в том числе два года назад. Лихачёв в преддверии встречи назвал Сенегал «очень серьёзным соперником».

«Это атлетичная команда, исповедующая силовой, искренний футбол. Конечно, сенегальцы обладают фантастическими физическими данными и очень прилично обучены в футбольном плане. Так что нам предстоит очень серьёзный и ответственный первый матч на чемпионате мира», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Убедительное начало и провал во втором периоде

Однако матч начался для России наилучшим образом. Уже на первой минуте один из дебютантов Фёдор Земсков остался абсолютно неприкрытым у чужих ворот после розыгрыша аута и спокойно отправил мяч в ворота. Правда гол записали на вратаря соперников, который неудачно подставился под удар в данном эпизоде.

Очень быстро преимущество отечественной команды удвоил ещё один дебютант Борис Никоноров. Что характерно, ему также удалось отличиться ударом головой. Чуть подпортил настроение коллективу Галактионова лишь необязательный гол соперника. Вратарь сенегальцев вынес мяч вперёд, а Диасси удачно подставил макушку, от которой снаряд залетел в створ. Чужков среагировать на этот рикошет просто не мог.

Но незадолго до перерыва Россия увеличила отрыв в счёте. У африканцев вновь возникли проблемы при игре на стандартах, и Земсков на этот раз самостоятельно отправил мяч в сетку.

Казалось, по такой игре проблем у подопечных Лихачёва не возникнет, но второй период стал для команды настоящим «холодным душем». Во-первых, тренерский штаб решился на замену вратаря, и вместо Чужкова бросил в бой Павла Баженова. Но тот пропустил практически первым же ударом. Бабакар Фалл пробил из-под Михаила Крашенинникова точно в дальний угол. Голкипер до мяча не дотянулся.

А вскоре сенегальцы вовсе сравняли счёт. На этот раз Диасси убежал в быструю атаку и пробил в створ с рикошетом от штанги. Баженов вновь не спас. Произошедшее отправило сборную России в нокдаун, и отечественный коллектив долго не мог прийти в себя.

Поставить соперника на место удалось лишь в самом конце периода. В паре эпизодов команду выручил опытный Аль Сейни Н’Диайе. Однако и он был бессилен, когда Артур Папортный за две минуты до конца неожиданно пробил с неудобной ноги точно под перекладину. Так России удалось забить важнейший мяч.

Невероятные голы Земскова и нервотрёпка на последних минутах

В заключительном периоде нервотрёпка для отечественного коллектива продолжилась. Чужков вернулся в ворота, но практически тут же допустил грубую ошибку при ударе со стандарта и от рук пропустил снаряд в створ. На этом сенегальцы не остановились и вскоре снова вышли вперёд. Положение сборной России стало опасным.

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В этот нелёгкий момент настоящий «режим спасения» включил Земсков. Он принялся бить через себя изо всех возможных позиций и в результате дважды буквально за минуту отличился таким образом. Так дебютанту ЧМ удалось оформить хет-трик.

Но и это был ещё не конец. В оставшееся до конца время Сенегалу удалось заработать сразу два опаснейших штрафных и оба реализовать, а до конца оставалось всего две с половиной минуты.

И подопечным Лихачёва в крайне непростом матче удалось проявить характер и класс. Сначала африканцев сгубила постоянная проблема — неумение играть на стандартах. После розыгрыша аута сразу три человека держали Никанорова, но никто не следил на дальней штанге за Папоротным. Артур спокойно перевёл мяч в сетку и оформил дубль. А затем сенегальцы не уследили уже за Никаноровым, который получил прекрасную передачу от Крашенинникова и отправил снаряд в пустые ворота.

Так сборной России в драматичном и тяжёлом матче всё же удалось вырвать победу у уступающего в классе соперника. Казалось, эта встреча сложится куда легче для отечественной команды, о чём свидетельствовали первые минуты, но в результате подопечные Лихачёва едва не потерпели поражение. В следующем же матче через два дня россияне сыграют с ОАЭ.