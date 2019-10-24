«Победили с приличным отрывом»: Россия впервые в истории примет ЧМ по пляжному футболу

Россия станет хозяйкой чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. В борьбе за это право она опередила Чили и Сальвадор. Турнир состоится в июле в Москве. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность в том, что мундиаль будет организован на самом высоком уровне, а главный тренер отечественной сборной Михаил Лихачёв предположил, что домашнее первенство планеты станет мотивацией продолжать карьеру для ветеранов команды.

Победа без шансов для соперников

Россия впервые в истории получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу и примет мундиаль в 2021 году. Такое решение было принято на заседании ФИФА в Шанхае.

«Все помнят мундиаль 2018 года, с оглушительным успехом прошедший в России. Поэтому теперь мы с нетерпением ждём чемпионат мира по пляжному футболу», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

На проведение самого престижного турнира в пляжном футболе также претендовали Чили и Сальвадор. Однако в Российском футбольном союзе (РФС) изначально были уверены в том, что их заявка наиболее убедительна.

По словам члена совета ФИФА Алексея Сорокина, Россия предоставила все необходимые гарантии ещё на стадии подачи заявок. В частности, речь идёт о минимизации рисков, связанных с организацией турнира, а также достаточном финансировании.

«Поэтому классического тайного голосования не было — можно считать, что мы победили с приличным отрывом», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Кроме того, в качестве ещё одного немаловажного преимущества проведения турнира в России называлось большое количество поклонников пляжного футбола, что гарантирует ажиотаж на трибунах.

Местом проведения мундиаля станет Москва, а основная арена будет расположена на территории спорткомплекса «Лужники». Несмотря на то, что Россия впервые примет у себя соревнование подобного уровня, опыт проведения крупных международных стартов у неё уже есть. Так, в столице ежегодно проходят этапы Евролиги, а в июле состоялся квалификационный турнир чемпионата мира 2019 года.

В то же время оргкомитету предстоит решить ряд задач, связанных с планировкой главной площадки турнира, так как её минимальная вместимость должна составлять 5 тыс. человек. В ближайшее время будут утверждены даты проведения соревнований. На данный момент речь идёт об июле.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу был организован в 1995 году. 13 раз подряд хозяйкой турнира становилась Бразилия, по разу его принимали Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамы. Начиная с 2011 года соревнования проводятся раз в два года.

«Важно правильно выстроить план подготовки»

В России уже выразили уверенность в том, что страна справится со своей задачей и организует мундиаль на самом высоком уровне. Министр спорта РФ Павел Колобков предположил, что турнир непременно станет одним из самых запоминающихся событий как для спортсменов, так и для болельщиков.

«Для нашей страны это значимое событие, ведь футбол является самым популярным и любимым видом спорта среди россиян. Главной задачей сейчас является активная подготовка и достойное выступление наших спортсменов. Сборная России, выигравшая чемпионат мира в 2011 и 2013 годах, входит в число лидеров по пляжному футболу», — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта.

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В свою очередь, президент РФС Александр Дюков поблагодарил ФИФА за оказанное доверие.

«РФС активно работает для того, чтобы в России проходили крупные международные турниры, чтобы наша страна оставалась одним из центров футбольного мира, одна из наших задач — развивать все разновидности футбола, и пляжный футбол, который в России любят, в их числе», — заявил Дюков.

Член комитета по разновидностям футбола РФС Сергей Анохин признался, что с самого начала верил в победу российской заявки.

«Безусловно, мероприятия, которые уже проходили в Москве, оставили огромный след в развитии пляжного футбола в России и во всём мире», — отметил Анохин.

Сборная России дважды выигрывала чемпионат мира по пляжному футболу. Первый в своей истории трофей она завоевала в 2011-м в Италии, а второй — спустя два года на Таити. В нынешнем сезоне подопечные Михаила Лихачёва стали обладателями серебряных медалей Евролиги и триумфаторами квалификационного турнира чемпионата мира. В связи с этим многие небезосновательно предполагают, что отечественная национальная команда непременно поборется за главный трофей домашнего первенства.

В свою очередь, сам главный тренер Михаил Лихачёв воздержался от громких заявлений по поводу возможных результатов предстоящего мундиаля. При этом он подчеркнул, что перед столь опытной сборной будут стоять лишь самые высокие задачи.

«Естественно, постараемся сделать всё возможное. Мы и сейчас остаёмся в числе лидеров мирового пляжного футбола и ставим цель удержаться на высоком уровне, хотя с каждым годом это делать всё сложнее», — рассказал Лихачёв.

Кроме того, он отметил ещё один значимый аспект предстоящего чемпионата мира. По его мнению, он поспособствует продлению карьеры ветеранов сборной.

«Что касается состава национальной команды, то сейчас сложно загадывать, кто выступит. У нас много достаточно возрастных футболистов, но их профессионализм и мотивация будут на самом высоком уровне. Многие наверняка захотят продолжать карьеру и поиграть на домашнем чемпионате мира», — добавил наставник.

По мнению двукратного чемпиона мира Ильи Леонова, домашний турнир станет хорошей мотивацией для национальной команды. В то же время он предположил, что выступление перед своими трибунами создаст дополнительное давление на игроков.

«Надеюсь, нынешнее поколение футболистов, которое уже нюхнуло пороху, плюс опытные ребята справятся с задачей. Тут важно правильно выстроить план подготовки к чемпионату мира, так как квалификации на него у нас не будет, нужно будет выступать на других турнирах, заменить эту подготовку товарищескими матчами», — цитирует Леонова РИА Новости.