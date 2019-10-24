Глава РФС прокомментировал выбор России страной — хозяйкой ЧМ-2021 по пляжному футболу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года в Москве.

«Мы очень рады, что Россия получила право провести главный турнир самых престижных международных соревнований по пляжному футболу. Благодарим совет ФИФА, который сделал такой выбор», — приводит Дюкова пресс-служба РФС.

Он отметил, что РФС активно работает для того, что в России проходили крупные международные турниры, чтобы страна оставалась одним из центров футбольного мира.

«Одна из наших задач — развивать все разновидности футбола, и пляжный футбол в их числе. Пляжный футбол в России любят. Наша национальная сборная дважды выигрывала Кубок мира. Очень надеюсь, что в конце ноября команда сможет повторить свой успех на турнире в Парагвае», — добавил глава РФС.

24 октября ФИФА выбрала Москву местом проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.

Ранее стало известно, как сборная России по пляжному футболу будет готовиться к ЧМ.