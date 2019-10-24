Стало известно, как сборная России по пляжному футболу будет готовиться к ЧМ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, как будет проходить подготовка команды к чемпионату мира в Парагвае.

«Прежде всего, нельзя забывать о Межконтинентальном кубке в Дубае, на который мы отправиммся 1 ноября. Там же пройдёт трёхдневный сбор. 5 ноября играем первый матч против Египта. Мы, конечно, закладывались на такой тяжёлый график. Поэтому состав на этот турнир будет экспериментальный. Тем не менее постараемся хорошо выступить и, самое главное, проверить тех футболистов, которые находятся в ближайшем резерве. После турнира возвращаемся в Москву и с 12 ноября в Новогорске начинаем полноценную подготовку к чемпионату мира. А 14-го вылетаем в Асунсьон. Хозяева нас сразу предупредили, что в конце ноября ожидается невыносимая жара. Тот факт, что первые два матча мы сыграем в 16:00, создаёт дополнительные трудности при подготовке к турниру. Это мы, конечно, учитываем. Инфраструктура и какие-то другие организационные моменты на время турнира отойдут на второй план. Прежде всего мы должны думать об игре и о том, как максимально успешно выступить на ЧМ», — заявил Лихачёв RT.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Ранее Колобков прокомментировал выбор России в качестве страны — хозяйки ЧМ-2021 по пляжному футболу.