Колобков прокомментировал выбор России в качестве страны-хозяйки ЧМ-2021 по пляжному футболу

Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность, что чемпионат мира по пляжному футболу-2021 вновь продемонстрирует российское гостеприимство для иностранных болельщиков.

«Россия прошла большой путь в развитии пляжного футбола и заслужила право проведения чемпионата мира в 2021 году в Москве. Для нашей страны это значимое событие, так как футбол является самым популярным и любимым видом спорта среди россиян. Уверен, что турнир будет проведён на самом высоком уровне и станет ярким и запоминающимся для его участников, а также многочисленных болельщиков, которые вновь увидят гостеприимство российской столицы, как это было во время чемпионате мира по футболу 2018 года», — цитирует министра пресс-служба.

Также Колобков добавил, что подготовка национальной команды страны является одной из главных задач для министерства.

Ранее чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдёт в России.