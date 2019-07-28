Полные трибуны, триумф россиян и слёзы португальцев: как прошёл европейский отбор на ЧМ по пляжному футболу в Москве

Сборная России по пляжному футболу в финале европейского отборочного турнира ЧМ-2019 разгромила Италию со счётом 7:1. Таким образом, отечественный коллектив не потерпел ни одного поражения по ходу континентальной квалификации. Ещё одна путёвка на мундиаль в Парагвае досталась сборной Португалии, которая в матче за пятое место сломила сопротивление испанцев. Обе встречи прошли при переполненных трибунах и вызвали у москвичей большой ажиотаж. Как прошёл финальный день большого футбольного праздника — в материале RT.

Завершение европейского отборочного раунда к чемпионату мира по пляжному футболу совпало с большим спортивным праздником, который традиционно проводится в столице в последний уикенд июля. Для гостей «Лужников» развернулись грандиозные физкультурные возможности — каждый желающий мог попробовать свои силы в любом уличном виде спорта от баскетбола до воркаута.

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Однако наиболее масштабно и величественно на общем фоне смотрелся финальный матч европейской квалификации по пляжному футболу. Туда стремились попасть все, кто приехал на Воробьёвы горы субботним вечером.

Символично, что временная арена расположилась прямо напротив VIP-выхода главного стадиона страны. Год назад после финального матча ЧМ-2018 из этих дверей выходили первые лица мирового футбола. Спустя 12 месяцев и 13 дней возле них решалась судьба европейской квоты на мировое первенство.

Отдельное внимание стоит уделить зрительскому интересу. Последний день отборочного раунда вызвал настоящий ажиотаж в «Лужниках». Трибуны сооружения забились до отказа. При этом среди 3,5 тыс. зрителей не оказалось праздных наблюдателей — все собравшиеся оказались настоящими ценителями пляжного футбола, для которых игра за пятое место между Испанией и Португалией стала настоящим подарком.

Сражение грандов

Само участие двух элитных команд мира пляжного футбола в матче столь низкого уровня — главная сенсация квалификационного раунда. Португальцы, занимающие в европейском рейтинге первое место, неожиданно уступили Белоруссии (которая впервые поедет на мундиаль) и Италии. Испанцы же не смогли дать бой России и Швейцарии. Примечательно, что российские болельщики не стали делить команды на своих и чужих и равносильно поддерживали обоих участников битвы за последнюю путёвку на чемпионат мира в Парагвае.

Испания и Португалия ответили благодарной публике настоящим футбольным триллером, который держал зрителей в напряжении от первой минуты до последнего удара в серии послематчевых пенальти.

Основное время встречи завершилось со счётом 4:4, равная борьба сохранилась и в овертайме — 5:5. Развязка встречи произошла уже в серии пенальти, где решающий удар остался за Португалией. Не сдерживая эмоций от выхода на ЧМ, звёздные соотечественники Криштиану Роналду рыдали на российском песке под овации столичной публики. Спокойствие сохранял лишь двукратный чемпион мира Жуан Маджер. Опытный 42-летний нападающий, для которого грядущий турнир очевидно станет последним в карьере, поднимал партнёров по команде с площадки и аплодисментами благодарил активную публику.

Без шансов для соперника

После накалённого и упорного матча Португалии и Испании болельщики смогли немного расслабиться и получить настоящее удовольствие от финальной увертюры в исполнении сборной России.

Хозяева турнира прошлись по отборочному раунду песчаной бурей. В семи матчах подопечные Михаила Лихачёва не потерпели ни одного поражения и оформили путёвку на ЧМ досрочно.

Таким образом, финальная встреча с Италией, которая также обеспечила себе место на пляжном мундиале, носила формальный характер. Однако у отечественной дружины были свои давние счёты с соперником, который неоднократно огорчал российских пляжников своими победами.

Встреча прошла по привычному для нынешнего отборочного раунда сценарию — российская команда сразу же обозначила свои притязания на победу, забив быстрый мяч в самом начале встречи, и по ходу игры лишь наращивала преимущество, которое в итоге отобразилось в семи голах. Всё, что смогли противопоставить итальянцы, — один гол, который не испортил настроения ни болельщикам, ни победителям турнира.

Страдания по «Спартаку» скрасили вот эти парни 💪🏻 сборная России по пляжке вынесла вперёд ногами всех соперников и поедет на ЧМ.



Будь как сборная России ...😏 pic.twitter.com/EI12kpdpYu — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 27 июля 2019 г.

Неудивительно, что звание самого ценного игрока турнира досталось игрокам российской сборной. Лучшим вратарём был признан Максим Чужков, а главный титул достался 35-летнему нападающему «Локомотива» Юрию Крашенинникову. Комментируя получение приза, форвард отметил, что, несмотря на возраст, не собирается останавливаться на достигнутом.

«Я уже давно в пляжном футболе, но душой молод и полон сил идти вперёд. Приятно получить такой титул на домашнем турнире, вдвойне приятно отмечать победу вместе со всей командой. Пожалуй, наше лучшее выступление за последние годы. Все были друг за друга, соперникам не давали спуска и загоняли их в угол, оставляя без сил и эмоций», — отметил футболист.

Выступлением своих подопечных остался доволен и главный тренер Михаил Лихачёв. В разговоре с RT специалист подвёл итоги турнира, отметил высокую организацию и зрительский интерес.

«Очень доволен. Не только результатом, но и игрой ребят. Оценю на 99%. Последние два дня прошли и вовсе в фантастической атмосфере. Приятно, что мы получили такой отклик от болельщиков. Это очень мотивирует. Для нас это важно и очень дорого стоит», — признался Лихачёв.

При этом наставник россиян не стал строить долгосрочных планов и утверждать, что сборная сможет подойти к мундиалю без кадровых и тактических изменений.

«Загадывать ничего не будем. Но в целом будем двигаться по касательной, которую задали здесь, в Москве. Теперь знаем, что у нас есть небольшие шероховатости на старте турнира. На групповом этапе играли немного вальяжно и долго раскачивались. Будем избегать таких вещей. Не буду также говорить и по составу. У всех ребят очень тяжёлый клубный сезон, просто будем надеяться на то, что они проведут его без травм и смогут помочь нам», — резюмировал тренер.

С прицелом на ЧМ

Интерес к пляжному футболу вселил в организаторов и представителей РФС оптимизм. Уже через месяц Россия начнёт борьбу за право принять чемпионат мира в 2021 году. По мнению генерального секретаря футбольного союза Александра Алаева, высокий уровень организации европейской квалификации окажет посильный вклад в возможную победу заявки от России.

«Репетиция удалась. В конце августа сдаём заявочное досье. Любая ошибка и помарка могла дорого нам стоить. Но этого не произошло, турнир прошёл на фантастическом уровне. Это касается и атмосферы, и спортивного результата. Мы вновь доказали всему миру, как умеем проводить международные турниры. Провели лучший чемпионат по футболу, готовы повторить это и с пляжным. Надеюсь, в ФИФА нас услышат», — отметил генсек РФС.

Кроме того, Алаев пояснил, что временный пляжный стадион не будет разобран сразу после окончания футбольного турнира. Арена перейдёт к представителям другого вида спорта — волейбола. В августе в «Лужниках» состоятся сразу два международных турнира. 5 августа на территории главного спорткомплекса страны стартует чемпионат Европы, а 14-го числа эстафету примет этап Мирового тура. По словам главы Москомспорта Алексея Кондаранцева, Москва заинтересована не только в проведении международных турниров, но и в развитии пляжных видов в целом.

«В «Лужниках» будет проведена небольшая реконструкция, после чего арена, успешно принявшая пляжный футбол, откроется для волейболистов. Уверен, что и волейбольные турниры вызовут интерес и положительные эмоции как у участников, так и у зрителей. Кроме того, мы всерьёз задумались и о том, чтобы у города появился новый пляжный центр. При этом с учётом климатических особенностей понимаем, что он должен быть закрытым», — пояснил чиновник.