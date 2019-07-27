Дорога на мундиаль: сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира

Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля. В последней встрече квалификации отечественная команда сыграет с Италией. Также на первенство планеты впервые в истории попала Белоруссия.

Чемпионская поступь

Домашний отборочный турнир чемпионата мира — 2019 сборная России проводит ударно. Подопечные Михаила Лихачёва одерживают одну разгромную победу за другой и не оставляют соперникам ни малейшего шанса.

На голову выше оппонентов отечественная команда была и на стадии первого группового этапа, и в 1/8 финала (разгром Молдавии — 8:0), и на стадии второго группового этапа.

На данном этапе хозяева получили в соперники Испанию, Азербайджан и Швейцарию и в первых двух встречах уверенно разобрались с очередными соперниками. В ворота швейцарцев влетело девять мячей, в ворота Азербайджана — шесть.

Однако к заключительному поединку второго группового этапа россияне подходили, не имея путёвки на чемпионат мира. Всё дело в неожиданном поражении Испании от Швейцарии (6:9), которое помешало обеим командам забронировать за собой два первых места в квартете.

Впрочем, в очном матче с Испанией отечественной сборной для того, чтобы сохранить за собой первое место, можно было даже уступить с разницей в четыре мяча.

Разгром без шансов

Однако сборная России и не мыслила подобными категориями, а намеревалась одержать очередную победу. И уже на первой минуте хозяевам удалось открыть счёт, причём сделал это вратарь Максим Чушков. Немного пожонглировав мячом возле собственных владений, голкипер нанёс потрясающий удар в дальний угол. Коллега оказался к этому явно не готов.

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Испанцы были вынуждены идти вперёд с удвоенной энергией, а россияне, напротив, получили возможность спокойно отойти в оборону. Впрочем, опасных моментов у ворот Чушкова было не так много. Разве что Чави Торрес пару раз бил через себя, но не сумел поразить ворота сборной России.

Зато опытнейший Чави в середине первой трети отправил мяч в свои. Футболист, не глядя, пасовал назад, на Дону, а тот явно не ожидал этой передачи и пропустил мяч точно в дальний угол. Так положение испанцев стало близким к критическому. Они начали нервничать и порой играть чрезмерно грубо.

Пожалуй, можно было бы заканчивать матч, если судья засчитал бы гол Шишина с сиреной, но арбитр всё же определил, что взятие ворот состоялось слишком поздно.

Положение испанцев после первой трети было незавидным, но они не были бы испанцами, если не предприняли бы отчаянный рывок. Сразу после свистка о возобновлении игры «красная фурия» буквально прижала россиян к воротам и создала несколько опасных моментов. Но выше всяких похвал вновь действовал Чушков, который в этом матче сделал ещё одну весомую заявку на звание лучшего голкипера турнира.

Испанцы свои моменты реализовать не сумели и за это были наказаны перед вторым перерывом Борисом Никаноровым. Форвард «Локомотива» за три минуты оформил дубль и фактически подписал сопернику приговор, а также довёл количество собственных голов на турнире до девяти.

Следом после розыгрыша стандартного положения отличился Артур Папоротный, и это уже был разгром. На испанцев в этот момент было просто грустно смотреть, зато сидящие на трибунах швейцарцы ликовали — победа россиян напрямую выводила их на мундиаль.

А уже в заключительной трети шестой мяч забил ветеран Юрий Крашенинников. Единственной ложкой дёгтя для России стал автогол Шкарина. Футболист неудачно подставил голову после выноса вратаря соперника.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу сборной России. Подопечные Лихачёва вышли из группы с первого места и в финале отборочного турнира сыграют с Италией. В свою очередь, «скуадра адзурра» в игре за первое место параллельной группы оказалась сильнее Португалии — 4:3.

Теперь сильнейшей команде Европы в противостоянии с соседями-испанцами предстоит определить обладателя последней, пятой путёвки на чемпионат мира от Старого Света. А напрямую пробиться на ЧМ удалось также Швейцарии.

Сенсация от Белоруссии

Накануне впервые в истории удалось квалифицироваться на чемпионат мира Белоруссии. Соседи приехали в Москву с намерением реабилитироваться за провал на домашних Европейских играх (седьмое место из восьми) и в результате стали главной неожиданностью отборочного турнира.

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При этом в первом групповом этапе подопечные Нико лишь в серии пенальти переиграли Швейцарию и даже совсем скромную Литву. Казалось, в 1/8 финала путь белорусов на турнире может завершиться, но они сумели выбить из борьбы крепкую сборную Франции — 4:1.

А на стадии второго группового этапа начались настоящие чудеса. Сначала соседи сенсационно обыграли сильнейшую команду Европы Португалию — 3:2, причём вели по ходу встречи — 3:0.

На следующий же день последовал исторический успех в матче с Италией. Буквально за четыре минуты до конца белорусы уступали в счёте два мяча и, казалось, сдались — 1:3. Но им всё же удалось отыграть один гол, а развязка наступила за две секунды до финальной сирены. Белорусы заработали штрафной, и Илья Савич пробил точно.

В результате дело вновь дошло до серии пенальти, и коллектив Нико в третий раз на турнире одержал победу в «лотерее». А победа португальцев над поляками гарантировала сборной Белоруссии участие в финальной стадии чемпионата мира. Это событие они бурно отпраздновали прямо на трибунах.